Produtores de petróleo e gás estão continuamente explorando novos métodos para otimizar operações de campo e gerenciar projetos de forma eficaz. Nosso software upstream fornece ferramentas avançadas de geociência, engenharia e análise, integrando tecnologia de IA para apoiar os fluxos de trabalho diários de geocientistas e engenheiros.

Essas soluções de software simplificam tarefas de análise, interpretação e produção, permitindo decisões de investimento fundamentadas e melhorando a eficiência operacional ao longo do ciclo de vida da energia.