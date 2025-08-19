S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Avalie o potencial de exploração e aumente a produção com nosso software avançado de geociência, engenharia e análise.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Produtores de petróleo e gás estão continuamente explorando novos métodos para otimizar operações de campo e gerenciar projetos de forma eficaz. Nosso software upstream fornece ferramentas avançadas de geociência, engenharia e análise, integrando tecnologia de IA para apoiar os fluxos de trabalho diários de geocientistas e engenheiros.
Essas soluções de software simplificam tarefas de análise, interpretação e produção, permitindo decisões de investimento fundamentadas e melhorando a eficiência operacional ao longo do ciclo de vida da energia.
Entregando soluções de software essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo.
Otimize fluxos de trabalho de E&P com ferramentas de geociência que avaliam tendências regionais e identificam ativos com baixo desempenho de forma eficiente em uma plataforma fácil de usar.
Maximize a produção e minimize o risco com ferramentas de engenharia que otimizam sistemas desde o nível do poço até a rede de produção completa usando métodos avançados.
Conduza uma análise mais profunda dos dados subterrâneos com fluxos de trabalho avançados integrados com IA que abordam desafios comuns de E&P em geociência e engenharia.
Determine estimativas de custo do ciclo de vida com uma ferramenta de modelagem que integra cálculos de engenharia e dados de custo para projetos offshore e onshore.
Explore os principais produtos de nossas soluções de software upstream, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência em suas operações.
O software Geoscience entrega ferramentas avançadas para fluxos de trabalho de interpretação subterrânea, incluindo análises geofísicas e geológicas, interpretação automatizada de falhas e aplicações de análise de dados e IA.
Plataforma de engenharia de produção e reservatórios que oferece soluções abrangentes para gestão de reservatórios, otimização de produção, caracterização de reservatórios e previsões.
Plataforma de análise e IA projetada para uma análise e interpretação mais profunda dos dados subterrâneos. Otimiza fluxos de trabalho de geociências e engenharia para aprimorar a tomada de decisões e a eficiência operacional.
Ferramenta de estimativa de custos iniciais que fornece estimativas de custos do ciclo de vida para projetos de E&P de petróleo e gás. Oferece uma análise conceitual abrangente, otimização e estimativas detalhadas de custos CAPEX/OPEX para aprimorar o planejamento e o orçamento do projeto.