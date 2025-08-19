Vamos conversar

Produtores de petróleo e gás estão continuamente explorando novos métodos para otimizar operações de campo e gerenciar projetos de forma eficaz. Nosso software upstream fornece ferramentas avançadas de geociência, engenharia e análise, integrando tecnologia de IA para apoiar os fluxos de trabalho diários de geocientistas e engenheiros.

Essas soluções de software simplificam tarefas de análise, interpretação e produção, permitindo decisões de investimento fundamentadas e melhorando a eficiência operacional ao longo do ciclo de vida da energia.

Entregando soluções de software essenciais para empresas de petróleo e gás em todo o mundo.

Geociência

Otimize fluxos de trabalho de E&P com ferramentas de geociência que avaliam tendências regionais e identificam ativos com baixo desempenho de forma eficiente em uma plataforma fácil de usar.

Engenharia

Maximize a produção e minimize o risco com ferramentas de engenharia que otimizam sistemas desde o nível do poço até a rede de produção completa usando métodos avançados.

Dados analíticos e IA

Conduza uma análise mais profunda dos dados subterrâneos com fluxos de trabalho avançados integrados com IA que abordam desafios comuns de E&P em geociência e engenharia.

Estimativa de custos

Determine estimativas de custo do ciclo de vida com uma ferramenta de modelagem que integra cálculos de engenharia e dados de custo para projetos offshore e onshore.

Explore os principais produtos de nossas soluções de software upstream, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência em suas operações.