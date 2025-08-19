Vamos conversar

Nossas soluções de geociência oferecem fluxos de trabalho otimizados para projetos de E&P convencionais e não convencionais. Isso permite que as equipes de ativos colaborem na avaliação de tendências geológicas regionais e na identificação de ativos com baixo desempenho em ambientes únicos e fáceis de aprender.

Projetado para fluxos de trabalho de E&P

Prospecção

Integre de forma eficiente informações de poços e sísmicas para uma interpretação verdadeiramente integrada e precisa.

Captura e avaliação de área

Planeje os poços de forma eficiente para um melhor retorno sobre o investimento.

Interpretação geofísica

Compreenda as complexidades subterrâneas com ferramentas para interpretações avançadas de dados sísmicos.

Interpretação geológica

Gere mapas integrados rapidamente para uma melhor colaboração.

Mapeamento estrutural

Atualize dinamicamente seus mapas com as informações mais recentes dos poços e tome decisões mais acertadas.

Geonavegação

Tome decisões em tempo real para aumentar a probabilidade de acertar com precisão.

Caracterização de reservatórios

Caracterize com precisão o reservatório e gere mapas nos quais você pode confiar.

Projeto de completação

Projete e desenvolva poços de forma mais precisa e eficiente.

Fluxos de trabalho aprimorados por IA

Aplique IA aos fluxos de trabalho de geociências para prever com mais precisão as condições subterrâneas e otimizar estrategicamente os planos de poços.

Fluxos de trabalho de energia renovável

Fazendas eólicas offshore

Realize análises de riscos em águas rasas e anomalias do fundo do mar com facilidade para otimizar a localização ideal de fazenda eólica e turbinas offshore.

CCUS

Identifique reservatórios com capacidade de armazenamento, vedação e potencial mínimo de vazamento.

Geotérmico

Avalie perspectivas e realize avaliações de locais para potencial geotérmico.

Principais benefícios

Gestão de dados

Simplifique a gestão de dados subterrâneos com colaboração em tempo real para até 100 usuários, fácil implementação e rastreamento confiável de desempenho.

IA e automação

Acelere seus fluxos de trabalho de geociências com IA e aprendizado profundo para resultados mais rápidos e precisos.

Integração

Enriqueça seus dados subterrâneos e obtenha mais insights com o único software que se conecta perfeitamente aos nossos dados de E&P líderes do setor.

Conexões com terceiros

Exporte facilmente dados de projetos para plataformas de terceiros, simplificando fluxos de trabalho e aumentando a flexibilidade.

Recursos do produto

Explore produtos-chave de nossas soluções de geociências, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.

Software Geoscience Kingdom™