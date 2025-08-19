S&P Global Offerings
PRODUTOS E SOLUÇÕES
Encontre e desenvolva petróleo e gás com soluções de geociência que integram tecnologia avançada e IA para aprimorar os fluxos de trabalho de E&P. Vá além da superfície.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Nossas soluções de geociência oferecem fluxos de trabalho otimizados para projetos de E&P convencionais e não convencionais. Isso permite que as equipes de ativos colaborem na avaliação de tendências geológicas regionais e na identificação de ativos com baixo desempenho em ambientes únicos e fáceis de aprender.
Integre de forma eficiente informações de poços e sísmicas para uma interpretação verdadeiramente integrada e precisa.
Planeje os poços de forma eficiente para um melhor retorno sobre o investimento.
Compreenda as complexidades subterrâneas com ferramentas para interpretações avançadas de dados sísmicos.
Gere mapas integrados rapidamente para uma melhor colaboração.
Atualize dinamicamente seus mapas com as informações mais recentes dos poços e tome decisões mais acertadas.
Tome decisões em tempo real para aumentar a probabilidade de acertar com precisão.
Caracterize com precisão o reservatório e gere mapas nos quais você pode confiar.
Projete e desenvolva poços de forma mais precisa e eficiente.
Aplique IA aos fluxos de trabalho de geociências para prever com mais precisão as condições subterrâneas e otimizar estrategicamente os planos de poços.
Realize análises de riscos em águas rasas e anomalias do fundo do mar com facilidade para otimizar a localização ideal de fazenda eólica e turbinas offshore.
Identifique reservatórios com capacidade de armazenamento, vedação e potencial mínimo de vazamento.
Avalie perspectivas e realize avaliações de locais para potencial geotérmico.
Simplifique a gestão de dados subterrâneos com colaboração em tempo real para até 100 usuários, fácil implementação e rastreamento confiável de desempenho.
Acelere seus fluxos de trabalho de geociências com IA e aprendizado profundo para resultados mais rápidos e precisos.
Enriqueça seus dados subterrâneos e obtenha mais insights com o único software que se conecta perfeitamente aos nossos dados de E&P líderes do setor.
Exporte facilmente dados de projetos para plataformas de terceiros, simplificando fluxos de trabalho e aumentando a flexibilidade.
Explore produtos-chave de nossas soluções de geociências, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.
Revele o potencial do subsolo a partir dos seus dados sísmicos com precisão cirúrgica e melhore a qualidade da sua interpretação.
Compreenda as complexidades subterrâneas com ferramentas de interpretação integradas que fornecem uma análise aprofundada de reservatório, permitindo identificar com eficácia reservatórios de petróleo e gás e tomar decisões de perfuração ideais.
Gerencie dados subterrâneos de forma eficaz com uma plataforma de dados totalmente integrada e um conjunto de ferramentas projetado para organizações que operam no ambiente Kingdom.