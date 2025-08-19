Vamos conversar

Maximize seus ativos com soluções de engenharia para E&P que ajudam a solucionar desafios de gestão de reservatórios e produção em ativos convencionais e não convencionais. Equipe seus engenheiros com ferramentas para otimizar poços e redes de produção, aumentando a produção e reduzindo riscos.

Projetado para fluxos de trabalho de E&P

Análise de tipo de poço

Gere perfis de produção de poços tipo P50 (typecurve) usando produção normalizada de poços

Caracterização de reservatórios

Compreenda melhor o reservatório para garantir a gestão e produção ideais.

Otimização da entregabilidade do reservatório

Determine a estratégia de produção ideal para seus poços.

Modelagem e previsão avançada de reservatórios

Sincronize automaticamente o histórico de poços e gere previsões probabilísticas em minutos com modelos numéricos rápidos.

Estimativa de reservas

Preveja a produção para poços existentes e planejados usando métodos de análise como curvas de declínio, volumetria e balanço de materiais.

Principais benefícios

Plataforma única

Melhore a eficiência operacional com uma única plataforma que integra análise de curva de declínio, RTA e análise nodal para uma tomada de decisão mais rápida.

Automação

Automatize fluxos de trabalho para prever rapidamente milhares de poços e gerar modelos numéricos rigorosos em uma fração do tempo dos simuladores tradicionais.

Integração

Conecte-se ao nosso software de dados upstream e de dados analíticos e IA para otimizar fluxos de trabalho de engenharia e alcançar melhores resultados.

Multiusuário

Colabore perfeitamente no mesmo projeto com vários usuários por meio de um banco de dados compartilhado e atualizações regulares, garantindo que seus dados permaneçam atualizados.

Recursos do produto

Explore produtos-chave de nossas soluções de engenharia, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.

Empresa de engenharia

Harmony Enterprise™