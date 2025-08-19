S&P Global Offerings
Operar com precisão
Otimize o desempenho dos poços e maximize as taxas de produção com soluções de engenharia desenvolvidas para os complexos desafios de reservatórios.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Maximize seus ativos com soluções de engenharia para E&P que ajudam a solucionar desafios de gestão de reservatórios e produção em ativos convencionais e não convencionais. Equipe seus engenheiros com ferramentas para otimizar poços e redes de produção, aumentando a produção e reduzindo riscos.
Gere perfis de produção de poços tipo P50 (typecurve) usando produção normalizada de poços
Compreenda melhor o reservatório para garantir a gestão e produção ideais.
Determine a estratégia de produção ideal para seus poços.
Sincronize automaticamente o histórico de poços e gere previsões probabilísticas em minutos com modelos numéricos rápidos.
Preveja a produção para poços existentes e planejados usando métodos de análise como curvas de declínio, volumetria e balanço de materiais.
Melhore a eficiência operacional com uma única plataforma que integra análise de curva de declínio, RTA e análise nodal para uma tomada de decisão mais rápida.
Automatize fluxos de trabalho para prever rapidamente milhares de poços e gerar modelos numéricos rigorosos em uma fração do tempo dos simuladores tradicionais.
Conecte-se ao nosso software de dados upstream e de dados analíticos e IA para otimizar fluxos de trabalho de engenharia e alcançar melhores resultados.
Colabore perfeitamente no mesmo projeto com vários usuários por meio de um banco de dados compartilhado e atualizações regulares, garantindo que seus dados permaneçam atualizados.
Explore produtos-chave de nossas soluções de engenharia, projetados para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e impulsionar a eficiência em suas operações.
Use métodos empíricos para analisar a produção, prever tendências e gerenciar reservas de forma eficaz.
Incorpore dados de pressão de fluxo com métodos RTA para melhorar a compreensão de poços, plataformas e reservatórios.
Identifique a estratégia de produção de poço ideal com análise nodal para melhorar a eficiência e o desempenho.
Obtenha insights e tome decisões fundamentadas. Experimente o software Harmony Enterprise™.
