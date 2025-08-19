S&P Global Offerings
Onde a experiência humana encontra a IA
Amplifique a experiência no domínio de E&P com IA, desvendando insights mais profundos dos dados e impulsionando decisões de negócios mais inteligentes
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Combine IA e ciência de dados com sua experiência no domínio de E&P para acompanhar a constante evolução da indústria de petróleo e gás e mitigar incertezas e riscos. O software Analytics Explorer ajuda a otimizar seu investimento em dados subterrâneos e a melhorar os fluxos de trabalho de geociência e engenharia, aprimorando a análise do subsolo, operações de reservatório e produção, e desenvolvimento. Extraia maior valor dos seus dados enquanto se adapta às mudanças do mercado e promove inovações.
Compreenda os principais fatores de desempenho de poços, normalize dados de engenharia e integre dados geológicos para gerar mapas precisos.
Isole o impacto das variáveis de engenharia e conclusão na produção usando modelos com restrições geológicas e físicas para uma estratégia de conclusão ideal.
Use algoritmos de agrupamento em registros digitais, grades geológicas e dados sísmicos para identificar fácies conectadas a reservatórios de alta produção.
Analise dados de poços não convencionais usando recursos automatizados para entender os padrões de desenvolvimento de poços e identificar novas oportunidades para aumentar a eficiência da perfuração.
Use IA para prever parâmetros subterrâneos em diversos poços, combinando interpretações de propriedades de poços e dados sísmicos para estabelecer relações entre atributos sísmicos e características geológicas.
Aprimore os fluxos de trabalho do Kingdom™, incluindo o aumento de seções transversais geológicas com dados sincronizados e a combinação de grades de propriedades para criar índice de qualidade, zona favorável de campo e mapas de risco.
Impute dados geológicos ausentes, como registros digitais, para aumentar de forma confiável a disponibilidade de dados para projetos de interpretação, melhorando a tomada de decisões e reduzindo riscos.
Acesse uma plataforma de ciência de dados e IA com análises avançadas e fluxos de trabalho guiados, projetada para ajudá-lo a obter valor instantâneo do seu investimento em dados.
Acelere fluxos de trabalho de geociência e engenharia com IA para analisar rapidamente tendências, identificar anomalias e visualizar resultados, obtendo insights mais rápidos.
Enriqueça seus dados subterrâneos com uma plataforma de IA que se conecta facilmente aos nossos dados e software de E&P, aprimorando os resultados.
Personalize e ajuste algoritmos e fluxos de trabalho para corresponderem aos dados da sua bacia, reservatório ou poço, garantindo flexibilidade na adaptação às necessidades do projeto.
Explore as principais capacidades da nossa solução de dados analíticos e IA, projetada para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência em suas operações.
Descubra nossa plataforma de ciência de dados e IA alimentada pela extensa biblioteca de dados da S&P Global Energy e algoritmos especializados de aprendizado de máquina, projetada para abordar de forma eficaz os desafios de E&P.
Conecte e integre dados de suas assinaturas e software de soluções upstream com dados de clientes e plataformas de gestão de dados para simplificar operações e melhorar a eficiência.
Acesse modelos de fluxo de trabalho pré-construídos e guiados para geociências, engenharia e benchmarking global, todos prontos para uso imediato e personalizáveis de acordo com suas necessidades.