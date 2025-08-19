Vamos conversar

Combine IA e ciência de dados com sua experiência no domínio de E&P para acompanhar a constante evolução da indústria de petróleo e gás e mitigar incertezas e riscos. O software Analytics Explorer ajuda a otimizar seu investimento em dados subterrâneos e a melhorar os fluxos de trabalho de geociência e engenharia, aprimorando a análise do subsolo, operações de reservatório e produção, e desenvolvimento. Extraia maior valor dos seus dados enquanto se adapta às mudanças do mercado e promove inovações.

Projetado para fluxos de trabalho de E&P

Mapas de produção preditiva

Compreenda os principais fatores de desempenho de poços, normalize dados de engenharia e integre dados geológicos para gerar mapas precisos.

Otimização de conclusão

Isole o impacto das variáveis de engenharia e conclusão na produção usando modelos com restrições geológicas e físicas para uma estratégia de conclusão ideal.

Classificação de fácies geofísicas e geológicas

Use algoritmos de agrupamento em registros digitais, grades geológicas e dados sísmicos para identificar fácies conectadas a reservatórios de alta produção.

Análises não convencionais

Analise dados de poços não convencionais usando recursos automatizados para entender os padrões de desenvolvimento de poços e identificar novas oportunidades para aumentar a eficiência da perfuração.

Previsão de propriedade de reservatório

Use IA para prever parâmetros subterrâneos em diversos poços, combinando interpretações de propriedades de poços e dados sísmicos para estabelecer relações entre atributos sísmicos e características geológicas.

Aprimore fluxos de trabalho geológicos

Aprimore os fluxos de trabalho do Kingdom™, incluindo o aumento de seções transversais geológicas com dados sincronizados e a combinação de grades de propriedades para criar índice de qualidade, zona favorável de campo e mapas de risco.

Imputação de dados para dados geológicos ausentes

Impute dados geológicos ausentes, como registros digitais, para aumentar de forma confiável a disponibilidade de dados para projetos de interpretação, melhorando a tomada de decisões e reduzindo riscos.

Principais benefícios

Acesso à IA

Acesse uma plataforma de ciência de dados e IA com análises avançadas e fluxos de trabalho guiados, projetada para ajudá-lo a obter valor instantâneo do seu investimento em dados.

Automação

Acelere fluxos de trabalho de geociência e engenharia com IA para analisar rapidamente tendências, identificar anomalias e visualizar resultados, obtendo insights mais rápidos.

Integração

Enriqueça seus dados subterrâneos com uma plataforma de IA que se conecta facilmente aos nossos dados e software de E&P, aprimorando os resultados.

Personalização

Personalize e ajuste algoritmos e fluxos de trabalho para corresponderem aos dados da sua bacia, reservatório ou poço, garantindo flexibilidade na adaptação às necessidades do projeto.

Recursos do produto

Explore as principais capacidades da nossa solução de dados analíticos e IA, projetada para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficiência em suas operações.

Analytics Explorer