Combine IA e ciência de dados com sua experiência no domínio de E&P para acompanhar a constante evolução da indústria de petróleo e gás e mitigar incertezas e riscos. O software Analytics Explorer ajuda a otimizar seu investimento em dados subterrâneos e a melhorar os fluxos de trabalho de geociência e engenharia, aprimorando a análise do subsolo, operações de reservatório e produção, e desenvolvimento. Extraia maior valor dos seus dados enquanto se adapta às mudanças do mercado e promove inovações.