석유 한 배럴(BBL) 또는 가스 천 입방피트(단일 MCF)당 3~6 BBL의 물이 생성되어 처리가 필요합니다. 지하수 보호 위원회(GWPC)는 2019년에 석유 및 가스 산업이 매년 약 3,400억 리터의 생성수를 생산한다고 추정했습니다. 이는 미국의 100만 개의 석유 및 가스 유정 데이터를 기반으로 합니다. 수압 파쇄 산업이 천연가스 생산을 증가시킴에 따라 생성수의 양은 더욱 증가할 것입니다.

Energy 물 및 주입 관리 솔루션은 미국 E&P 회사와 유전 서비스 회사에 물 물류 관련 데이터를 제공하여 주입 성능을 모니터링하고 생산 중 생성된 물을 효율적이고 안전하게 처리할 위치를 식별/평가하며 주 규제 주입 한도를 준수할 수 있도록 합니다