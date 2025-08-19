S&P Global 재생 가능 에너지를 위한 토지 솔루션은 환경, 물리적, 인구 통계적 인사이트를 통합한 포괄적인 지도 기반 데이터 소스를 제공하여 조직이 재생 가능 에너지 프로젝트를 위한 토지 구매 결정을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 혁신적인 Land Studio 2.0 인터페이스를 통해 사용자는 최적의 토지 특성을 효율적으로 식별하고, 프로젝트 계획에서 경쟁 우위를 확보하며, 토지 선정과 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다. 이 혁신적인 도구는 의사 결정을 가속화할 뿐만 아니라 지속 가능성 목표와 일치하여 더 친환경적인 미래로의 전환을 지원합니다.