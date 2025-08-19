문의하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 플랜을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

효율성을 높이고 규제 위험을 줄이세요. 미국 재생 가능 에너지용 토지는 재생 가능 에너지 프로젝트 부지 선정에 대한 토지 평가의 중앙 집중식 정보원을 제공합니다.

주요 혜택

더 빠른 의사 결정

필수 데이터를 집계하여 토지 평가에 소요되는 시간을 줄이고 더 빠른 구매 결정을 가능하게 합니다.

최적의 토지 식별

환경, 물리적, 태양/풍력 탄약 데이터를 활용하여 사용자들이 재생 가능 에너지 프로젝트에 가장 적합한 토지를 찾을 수 있도록 돕습니다.

위험 완화

보호된 야생 동물 위험을 피하고 관련 연방, 주, 카운티 규정을 준수하여 프로젝트 위험을 줄입니다.

비용 효율성

여러 데이터 공급업체와 컨설턴트에 대한 의존도를 줄여서 시간과 비용을 절감합니다.

제품 특징

S&P Global 재생 가능 에너지를 위한 토지 솔루션은 환경, 물리적, 인구 통계적 인사이트를 통합한 포괄적인 지도 기반 데이터 소스를 제공하여 조직이 재생 가능 에너지 프로젝트를 위한 토지 구매 결정을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 혁신적인 Land Studio 2.0 인터페이스를 통해 사용자는 최적의 토지 특성을 효율적으로 식별하고, 프로젝트 계획에서 경쟁 우위를 확보하며, 토지 선정과 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다. 이 혁신적인 도구는 의사 결정을 가속화할 뿐만 아니라 지속 가능성 목표와 일치하여 더 친환경적인 미래로의 전환을 지원합니다.

포괄적인 데이터

주요 워크플로 지원

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.