에너지 전환에서 변화를 탐색하기 위한 원스톱 리소스.

석유 및 가스 산업은 에너지 전환의 변곡점에 도달했으며, 투자자, 정부 및 사회의 기후 행동 요구로 인해 이제 온실가스(GHG) 배출을 줄이기 위한 전략이 필요합니다.

이는 업스트림 플레이어가 포트폴리오 선택과 기술 적용에 대한 중요한 경쟁 결정을 내려야 하며, 운영 효율성을 극대화하면서 범위 1 및 2 배출을 줄여야 함을 의미합니다.

업스트림 전환 서비스는 핵심 업스트림 운영에서 GHG 배출을 줄이고 상쇄하고 활용하는 경향을 이해하고, 기업과 정부를 위한 배출 관리의 새로운 모범 사례를 식별하기 위한 인사이트와 분석을 제공합니다.