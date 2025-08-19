상담하기

에너지 전환에서 변화를 탐색하기 위한 원스톱 리소스.

석유 및 가스 산업은 에너지 전환의 변곡점에 도달했으며, 투자자, 정부 및 사회의 기후 행동 요구로 인해 이제 온실가스(GHG) 배출을 줄이기 위한 전략이 필요합니다.

이는 업스트림 플레이어가 포트폴리오 선택과 기술 적용에 대한 중요한 경쟁 결정을 내려야 하며, 운영 효율성을 극대화하면서 범위 1 및 2 배출을 줄여야 함을 의미합니다.

업스트림 전환 서비스는 핵심 업스트림 운영에서 GHG 배출을 줄이고 상쇄하고 활용하는 경향을 이해하고, 기업과 정부를 위한 배출 관리의 새로운 모범 사례를 식별하기 위한 인사이트와 분석을 제공합니다.

배출 감소 전략 개선

