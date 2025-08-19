S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
특정 목표가 있습니까? 맞춤형 전략을 수립할 수 있도록 저희 팀이 도와드리겠습니다. 시작하려면 저희에게 연락하세요.
석유 및 가스 산업은 에너지 전환의 변곡점에 도달했으며, 투자자, 정부 및 사회의 기후 행동 요구로 인해 이제 온실가스(GHG) 배출을 줄이기 위한 전략이 필요합니다.
이는 업스트림 플레이어가 포트폴리오 선택과 기술 적용에 대한 중요한 경쟁 결정을 내려야 하며, 운영 효율성을 극대화하면서 범위 1 및 2 배출을 줄여야 함을 의미합니다.
업스트림 전환 서비스는 핵심 업스트림 운영에서 GHG 배출을 줄이고 상쇄하고 활용하는 경향을 이해하고, 기업과 정부를 위한 배출 관리의 새로운 모범 사례를 식별하기 위한 인사이트와 분석을 제공합니다.
벤치마크 기업의 에너지 전환 전략을 평가하고 실행 능력을 평가하며 새로운 기업의 모범 사례를 식별합니다.
업스트림 전환과 관련된 새로운 정부 명령 및 규제 요구 사항을 모니터링하고 정책의 내구성과 엄격성을 벤치마크합니다.
회사 기술 개발 전략을 분석하고 업스트림 전환을 뒷받침하는 기술 배치를 모니터링합니다.
업스트림 컨설팅에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.