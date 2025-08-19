S&P Global 업스트림 인텔리전스 포트폴리오는 상업적 활동과 지하 활동의 교차점에 위치하며, 전 세계 에너지 산업 전문가들에게 과거, 현재 및 계획된 활동에 대한 중요한 비즈니스 인텔리전스와 해설을 제공합니다.

이 포트폴리오는 글로벌 탐사 및 생산 서비스(GEPS), 국제 에너지 레터(IEL), 그리고 일일 탐사 알림(DEA)의 세 가지 제품으로 구성되어 있습니다. 이 서비스들은 세계적 수준의 E&P 데이터와 통합되어 그 배경 이야기를 제공하며, 고객이 다음 사항을 가능하게 합니다.