S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
제품 및 솔루션
전 세계 에너지 활동에 대한 업계 최고의 실시간 해설
S&P Global 업스트림 인텔리전스 포트폴리오는 상업적 활동과 지하 활동의 교차점에 위치하며, 전 세계 에너지 산업 전문가들에게 과거, 현재 및 계획된 활동에 대한 중요한 비즈니스 인텔리전스와 해설을 제공합니다.
이 포트폴리오는 글로벌 탐사 및 생산 서비스(GEPS), 국제 에너지 레터(IEL), 그리고 일일 탐사 알림(DEA)의 세 가지 제품으로 구성되어 있습니다. 이 서비스들은 세계적 수준의 E&P 데이터와 통합되어 그 배경 이야기를 제공하며, 고객이 다음 사항을 가능하게 합니다.
일일 탐사 알림은 1984년부터 E&P 산업의 최신 속보 서비스를 전자적으로 제공해 왔습니다. 최신 에너지 뉴스 요약과 스캔을 선호하는 업계 전문가들에게 인기가 있는 일일 탐사 알림은 사용하기 쉬운 온라인 서비스와 이메일 알림, RSS 피드 및 API 옵션을 제공합니다.
제공 방식: 온라인으로 보거나 받은 편지함에 이메일로 전달되거나 RSS 피드 또는 API를 통해 제공됩니다
주제에는 다음이 포함됩니다.
“데이터 뒤에 숨겨진 이야기”를 제공하는 글로벌 탐사 및 생산 서비스는 전 세계의 에너지 산업 활동에 대한 상세하고 전문적인 관점을 원하는 전문가들이 이용합니다.
이 고유한 서비스는 업계에 대한 탁월한 지식, 경험 및 이해를 바탕으로 구축되었으며, 전 세계의 전략적 위치에서 영향력 있는 E&P 전문가들이 작성했습니다. 당사의 GEPS 팀은 E&P 데이터베이스(EDIN)를 지원하고 활용하여, 세계적 수준의 데이터와 당사의 기사와 보고서를 직접 통합할 수 있게 합니다.
제공 방식: 실시간, 온라인 또는 API를 통함
주제에는 다음이 포함됩니다.
특징:
국제 에너지 레터는 E&P 및 금융 전문가들에게 전 세계 에너지 관련 활동에 대한 주간 개요와 분석을 제공합니다. 당사의 전담 팀은 더 넓은 시장 및 정치적 동향의 맥락에서 사건을 설명합니다.
제공 방식: 온라인에서 보거나 API를 통하거나 이메일로 받은 편지함에 전달되는 주간 업데이트
주제에는 다음이 포함됩니다.
일일 탐사 알림은 1984년부터 E&P 산업의 최신 속보 서비스를 전자적으로 제공해 왔습니다. 최신 에너지 뉴스 요약과 스캔을 선호하는 업계 전문가들에게 인기가 있는 일일 탐사 알림은 사용하기 쉬운 온라인 서비스와 이메일 알림, RSS 피드 및 API 옵션을 제공합니다.
제공 방식: 온라인으로 보거나 받은 편지함에 이메일로 전달되거나 RSS 피드 또는 API를 통해 제공됩니다
주제에는 다음이 포함됩니다.
“데이터 뒤에 숨겨진 이야기”를 제공하는 글로벌 탐사 및 생산 서비스는 전 세계의 에너지 산업 활동에 대한 상세하고 전문적인 관점을 원하는 전문가들이 이용합니다.
이 고유한 서비스는 업계에 대한 탁월한 지식, 경험 및 이해를 바탕으로 구축되었으며, 전 세계의 전략적 위치에서 영향력 있는 E&P 전문가들이 작성했습니다. 당사의 GEPS 팀은 E&P 데이터베이스(EDIN)를 지원하고 활용하여, 세계적 수준의 데이터와 당사의 기사와 보고서를 직접 통합할 수 있게 합니다.
제공 방식: 실시간, 온라인 또는 API를 통함
주제에는 다음이 포함됩니다.
특징:
국제 에너지 레터는 E&P 및 금융 전문가들에게 전 세계 에너지 관련 활동에 대한 주간 개요와 분석을 제공합니다. 당사의 전담 팀은 더 넓은 시장 및 정치적 동향의 맥락에서 사건을 설명합니다.
제공 방식: 온라인에서 보거나 API를 통하거나 이메일로 받은 편지함에 전달되는 주간 업데이트
주제에는 다음이 포함됩니다.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.