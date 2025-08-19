끊임없이 변화하는 환경에서, 에너지 회사는 에너지 안보를 보장하면서 지속 가능한 저탄소 미래로 전환하기 위해 포트폴리오의 균형을 맞춰야 합니다. 당사의 업스트림 인사이트는 업스트림 부문의 복잡성을 탐색하기 위한 독립적이고 신뢰할 수 있는 전략적이고 상업적 인사이트를 제공합니다.

깊이 있는 산업 전문 지식, 고유한 연구, 독점 데이터 세트 및 고급 분석 도구를 활용하여 E&P 투자에 대한 재정적 수익에 영향을 미치는 요인을 이해할 수 있도록 도와드립니다. 귀하의 성공에 대한 당사의 헌신은 귀하와 협력하여 미래를 계획하고 가치를 평가하고 위험을 관리하며 기회를 활용하는 것을 의미합니다.