진화하는 업스트림 부문에서 가치, 위험 및 기회를 탐색하기 위해 고유한 연구에서 신뢰할 수 있는 인사이트입니다.
끊임없이 변화하는 환경에서, 에너지 회사는 에너지 안보를 보장하면서 지속 가능한 저탄소 미래로 전환하기 위해 포트폴리오의 균형을 맞춰야 합니다. 당사의 업스트림 인사이트는 업스트림 부문의 복잡성을 탐색하기 위한 독립적이고 신뢰할 수 있는 전략적이고 상업적 인사이트를 제공합니다.
깊이 있는 산업 전문 지식, 고유한 연구, 독점 데이터 세트 및 고급 분석 도구를 활용하여 E&P 투자에 대한 재정적 수익에 영향을 미치는 요인을 이해할 수 있도록 도와드립니다. 귀하의 성공에 대한 당사의 헌신은 귀하와 협력하여 미래를 계획하고 가치를 평가하고 위험을 관리하며 기회를 활용하는 것을 의미합니다.
전 세계 석유 및 가스 회사에 필수적인 인사이트 제공
변화하는 업스트림 부문에서 미래를 계획하고 가치, 위험 및 기회를 이해하는 데 도움이 되는 업스트림 인사이트 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.
시장 동향을 이해하여 업스트림 및 다운스트림 프로젝트에 대한 투자를 효과적으로 모니터링하고 관리하고 예측합니다. 실제 산업 데이터를 활용하여 공급업체 협상을 강화하고 글로벌 비용 환경에 대한 독립적인 관점을 제공합니다. 다양한 예측, 민감도 및 시나리오를 사용하여 구조적이고 주기적 비용 동향에 대한 인사이트를 얻으세요.
실행 가능한 시장 정보를 활용하여 에너지 공급자 시장에 대한 이해를 풍부하게 하세요. 비용 절감 기회를 식별하고 소싱을 개선하며 수요, 공급 및 카테고리 비용의 포괄적인 추적과 분석을 통해 조달을 최적화하세요.
세계 최고의 프론트엔드 비용 추정 솔루션은 업스트림 석유 및 가스 프로젝트의 라이프사이클 비용 추정을 제공하는 신뢰할 수 있고 일관된 접근 방식을 제공합니다. 엔지니어링 계산과 최신 비용 데이터를 결합하여 프로젝트 계획 및 예산 책정을 향상시키기 위해 상세한 자본, 운영 및 폐기 비용 추정을 생성합니다.
세계 주요 석유 및 가스 회사에 대해 비교할 수 없는 독립적인 연구 및 분석. 평가, 업스트림 전략, 재무 및 운영 성과 및 정부 동인을 통해 주주 가치 창출의 진정한 원동력을 이해하세요.
에너지 인수, 합병 및 매각 시장에 대한 미래 지향적 분석. 전력 및 재생 가능 에너지를 포함한 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 거래 분석, 독립적인 사전 거래 평가, 분석 및 적극적으로 매각 중인 자산과 회사에 대한 인사이트를 제공합니다.
석유 및 가스 산업이 저탄소 미래로 전환함에 따라 직면한 과제를 해결합니다. 핵심 업스트림 운영에서 온실가스 배출을 줄이고 상쇄하고 활용하는 경향을 이해하고, 기업과 정부를 위한 배출 관리의 새로운 모범 사례를 식별하기 위한 통찰력과 분석을 제공합니다.
석유 및 가스 산업이 저탄소 미래로 전환함에 따라 직면한 과제를 해결합니다. 핵심 업스트림 운영에서 온실가스 배출을 줄이고 상쇄하고 활용하는 경향을 이해하고, 기업과 정부를 위한 배출 관리의 새로운 모범 사례를 식별하기 위한 통찰력과 분석을 제공합니다.