개요

끊임없이 변화하는 환경에서, 에너지 회사는 에너지 안보를 보장하면서 지속 가능한 저탄소 미래로 전환하기 위해 포트폴리오의 균형을 맞춰야 합니다. 당사의 업스트림 인사이트는 업스트림 부문의 복잡성을 탐색하기 위한 독립적이고 신뢰할 수 있는 전략적이고 상업적 인사이트를 제공합니다.

깊이 있는 산업 전문 지식, 고유한 연구, 독점 데이터 세트 및 고급 분석 도구를 활용하여 E&P 투자에 대한 재정적 수익에 영향을 미치는 요인을 이해할 수 있도록 도와드립니다. 귀하의 성공에 대한 당사의 헌신은 귀하와 협력하여 미래를 계획하고 가치를 평가하고 위험을 관리하며 기회를 활용하는 것을 의미합니다.

숫자로 보는 영향력

전 세계 석유 및 가스 회사에 필수적인 인사이트 제공

주요 특징

비용 및 공급망

비용 추정 도구와 광범위한 데이터 세트를 통해 공급업체 시장 분석을 활용하고 과거, 현재 및 예측된 시장 데이터와 인사이트를 제공합니다.

더 알아보기

회사 및 거래

에너지 회사, 분지 활동 및 M&A 거래에 대한 독립적인 인사이트, 동향, 역학 및 성장 기회를 발견하세요.

더 알아보기

업스트림 전환

기술 동향, 배출 관리 모범 사례 및 CCUS 산업 추적에 중점을 두어 에너지 전환을 탐색하기 위한 필수 전략과 상업적 인사이트입니다.

더 알아보기

E&P 약관 및 지상 위험

110개 이상의 국가에 걸쳐 업스트림 투자 및 위험 평가를 간소화하고, 상세한 법률, 재정, 부문 위험 분석을 제공합니다.

더 알아보기

상업적 플레이 및 분지

주요 탄화수소 플레이에 대한 미래 지향적 E&P 분지 평가를 받으세요. 잠재력, 경제성, 자본 약정 및 전략적 진입 계획을 평가합니다.

더 알아보기

제품 특징

변화하는 업스트림 부문에서 미래를 계획하고 가치, 위험 및 기회를 이해하는 데 도움이 되는 업스트림 인사이트 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.

비용 및 공급망

비용 추정

회사 및 거래

업스트림 전환