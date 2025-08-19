S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
운영자 네트워크에 가입하세요
동료 간 성과 데이터 공유의 산업 표준.
S&P Global Energy의 러시모어 리뷰는 동료 간 성과 데이터 공유를 위한 선도적인 글로벌 벤치마킹 플랫폼입니다. 이는 전 세계적으로 시추, 완공 및 유정 폐기 데이터를 공유하고, 논의하며 분석할 수 있도록 석유 및 가스 운영자들에게 권한을 부여합니다.
러시모어 리뷰는 운영자가 직접 제공하고 독립적으로 품질 관리되는 유일한 글로벌 오프셋 유정 데이터를 제공합니다. 이 독점적인 운영자 전용 클럽은 30년 이상 80,000개 이상의 유정에 대한 인사이트를 제공해 왔습니다. 이는 운영자에 의해, 그리고 운영자를 위해 설립되었습니다.
시간이 지나면서 리뷰는 100개국 이상의 시추, 완공, 폐쇄 및 폭발방지기 데이터를 포괄하도록 확대되었으며, 기존 탄화수소, 셰일 및 석탄층 가스 유정 시추에 참여하는 수백 개의 운영업체가 기여했습니다.
러시모어를 사용하면 대시보드 인터페이스를 통해 데이터를 쉽게 액세스하거나 API를 통해 비즈니스 분석 도구에 빠르게 통합할 수 있습니다.
Engineer D&W Operations, Equinor ASA, Norway
Equinor is using Rushmore Reviews primarily for external benchmarking to ensure our drilling and well performance remains among the best in class. The Reviews are useful to benchmark and quality check our time and cost estimates for planned wells, in particular for regions where little or no internal data exist. The reporting side of Rushmore Reviews is a great way to QC our internal data.
UC D&C Engineer, Chevron, USA
Chevron uses Rushmore Reviews to benchmark our performance in both drilling and completions and furthermore to measure shale field performance and subsea BOP reliability. The Rushmore data is key for gauging our performance internally and against competitors to ensure we are always competitive. We have been very successful in using the Reviews to reduce the uncertainty in new country entry cost estimating and well planning, making new ventures more profitable.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.