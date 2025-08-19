S&P Global Energy의 러시모어 리뷰는 동료 간 성과 데이터 공유를 위한 선도적인 글로벌 벤치마킹 플랫폼입니다. 이는 전 세계적으로 시추, 완공 및 유정 폐기 데이터를 공유하고, 논의하며 분석할 수 있도록 석유 및 가스 운영자들에게 권한을 부여합니다.

러시모어 리뷰는 운영자가 직접 제공하고 독립적으로 품질 관리되는 유일한 글로벌 오프셋 유정 데이터를 제공합니다. 이 독점적인 운영자 전용 클럽은 30년 이상 80,000개 이상의 유정에 대한 인사이트를 제공해 왔습니다. 이는 운영자에 의해, 그리고 운영자를 위해 설립되었습니다.

시간이 지나면서 리뷰는 100개국 이상의 시추, 완공, 폐쇄 및 폭발방지기 데이터를 포괄하도록 확대되었으며, 기존 탄화수소, 셰일 및 석탄층 가스 유정 시추에 참여하는 수백 개의 운영업체가 기여했습니다.