상담하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 플랜을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( +65 6530 6430 )

페이지 주요 내용

개요

프로젝트 수명 주기 비용을 어떻게 추정하십니까?

석유 및 가스 산업의 비용 추정자, 현장 개발 엔지니어 및 관리자들이 광범위하게 사용하는 QUE$TOR는 개념 검토, 최적화 및 상세한 석유 및 가스 CAPEX/OPEX 비용 추정을 제공합니다. QUE$TOR 애플리케이션 모음에는 QUE$TOR 해상, QUE$TOR 육상 및 QUE$TOR LNG 재기화 모듈이 포함되어 있습니다. 재료, 노동, 기술 및 장비에 대한 포괄적인 비용 데이터베이스를 통해 소프트웨어는 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

  • 석유/가스 지출 및 생산에 대한 정확한 모델링
  • 개발 일정 작성
  • 연구 및 분석에 수백 시간을 절약함
  • 가능성 및 사전-FEED 연구 및 개념 선택 지원
  • 여러 업스트림 석유 및 가스 프로젝트의 비용 관리 지원
  • 지역 프로젝트 벤치마킹 생성
  • 연 2회 100,000개 이상의 비용 데이터 포인트에 대한 최신 글로벌 비용 정보에 액세스

시작부터 끝까지 석유 및 가스 프로젝트 비용을 정확하게 추정함

지금 다운로드하기 >

포함 사항

S&P Global 교육으로 QUE$TOR 구독을 최대한 활용하세요.

더 알아보기

QUESTOR 프로젝트 모델링, 평가 및 의사결정 지원

E&P 기회 검토 또는 프로젝트나 포트폴리오 수준의 경제성 생성에 종사하는 E&P 전문가를 위한 QUE$TOR 교육에 대한 자세한 내용은 저희에게 문의하세요. 교육 주제는 다음을 포함합니다.

  • QUE$TOR 해양 소개
  • 비용 추정 방법론 개요
  • 비용 데이터베이스 검토 및 사용자 정의 데이터베이스를 생성하기 위한 데이터 수정 방법
  • 기본 입력 데이터 검토
  • 필드 개발 도식(FDS)의 사용
  • 해양 구성 요소: 상부 구조물, 재킷, 시추, 파이프라인, 해상 풍력 발전소, 부유체 및 해저 부품
  • 육상 구성 요소: 시추, 웰패드 그룹, 생산 시설, 터미널, 파이프라인 및 인프라
  • Capex 일정 계획
  • 데이터베이스 편집
  • 보고서 생성 및 인쇄
  • OPEX
  • GHG 배출 보고서

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

업스트림 솔루션 더 알아보기

추가 정보 요청

이 제품에 관심이 있으신가요?

양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.