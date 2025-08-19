S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
프로젝트 수명 주기 비용을 어떻게 추정하십니까?
석유 및 가스 산업의 비용 추정자, 현장 개발 엔지니어 및 관리자들이 광범위하게 사용하는 QUE$TOR는 개념 검토, 최적화 및 상세한 석유 및 가스 CAPEX/OPEX 비용 추정을 제공합니다. QUE$TOR 애플리케이션 모음에는 QUE$TOR 해상, QUE$TOR 육상 및 QUE$TOR LNG 재기화 모듈이 포함되어 있습니다. 재료, 노동, 기술 및 장비에 대한 포괄적인 비용 데이터베이스를 통해 소프트웨어는 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
다음에 대한 포괄적인 세부 정보에 액세스:
정확한 전 세계 데이터를 신속하고 쉽게 접근하여, 다음과 같은 비용 요소를 기반으로 새로운 LNG 재기화 시설의 비용 추정을 생성하는 데 도움을 줍니다.
다음에 대한 포괄적인 세부 정보에 액세스:
정확한 전 세계 데이터를 신속하고 쉽게 접근하여, 다음과 같은 비용 요소를 기반으로 새로운 LNG 재기화 시설의 비용 추정을 생성하는 데 도움을 줍니다.
E&P 기회 검토 또는 프로젝트나 포트폴리오 수준의 경제성 생성에 종사하는 E&P 전문가를 위한 QUE$TOR 교육에 대한 자세한 내용은 저희에게 문의하세요. 교육 주제는 다음을 포함합니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
