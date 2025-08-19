상담하기

S&P Global(현재 S&P Global Energy의 일부)과 GIS-pax의 신제품: 포트폴리오 기회 랭커

세계 최고의 E&P 데이터를 사용하여 전 세계의 탐사 대상 지역 및 아직 발견되지 않은 자원의 지질학적 특성, 상업적 타당성 및 경제성에 대한 위험을 줄이고 정량화하고 평가하세요.

35,000명의 스카우트 유망주와 데이터를 결합하여 어디를 탐색하고 투자하거나 매각할지에 대한 더 나은 결정을 내리세요.

다음에서 시작하기...

  • 미지에서 발견으로: 탐사할 가치가 있는 입증된 분지 기회를 식별하세요
  • 지질학적에서 상업적으로: 전 세계의 미실현 기회를 파악하고 위험을 감수하세요
  • 복잡성에서 명확성으로: 동료 순위 및 평가 프로세스를 표준화하세요
  • 볼륨에서 가치로: E&P 포트폴리오의 잠재 가치를 발휘하세요
전 세계

주요 특징

ArcGIS 형식

투명하고 편집 가능한 워크플로를 갖춘 인터랙티브 ArcGIS 형식.

볼륨 및 가치 위험

발견되었거나 아직 발견되지 않은 잠재 가능성에 대한 볼륨 및 가치 위험.

지도에서 식별

지도 형태로 남아 있는 상업적 미발견 식별.

결과 집계

분지, 국가뿐만 아니라 라이선스 블록에 의한 결과 집계.

석유/가스 가격

각기 다른 석유/가스 가격에 대해 선택된 폴리곤 내 각 운영자의 볼륨 및 가치 포지셔닝.

글로벌 데이터

데이터는 북미 내륙을 제외하고 전 세계적으로 제공됩니다.

미지의 것에 가격 매기기: 공정 가치 평가 결정

석유 및 가스 자산의 가치는 매장된 탄화수소의 양을 넘어섭니다. 공정 가치 평가에는 특정 지역의 볼륨, 위험, 그리고 현재 파악된 탐사 잠재력과 향후 탐사 잠재력의 가치를 모두 고려합니다.

제품 특징

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

