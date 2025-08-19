S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
E&P 탐사 자산 평가, 분석 및 순위 매기기
S&P Global(현재 S&P Global Energy의 일부)과 GIS-pax의 신제품: 포트폴리오 기회 랭커
세계 최고의 E&P 데이터를 사용하여 전 세계의 탐사 대상 지역 및 아직 발견되지 않은 자원의 지질학적 특성, 상업적 타당성 및 경제성에 대한 위험을 줄이고 정량화하고 평가하세요.
35,000명의 스카우트 유망주와 데이터를 결합하여 어디를 탐색하고 투자하거나 매각할지에 대한 더 나은 결정을 내리세요.
다음에서 시작하기...
투명하고 편집 가능한 워크플로를 갖춘 인터랙티브 ArcGIS 형식.
발견되었거나 아직 발견되지 않은 잠재 가능성에 대한 볼륨 및 가치 위험.
지도 형태로 남아 있는 상업적 미발견 식별.
분지, 국가뿐만 아니라 라이선스 블록에 의한 결과 집계.
각기 다른 석유/가스 가격에 대해 선택된 폴리곤 내 각 운영자의 볼륨 및 가치 포지셔닝.
데이터는 북미 내륙을 제외하고 전 세계적으로 제공됩니다.
석유 및 가스 자산의 가치는 매장된 탄화수소의 양을 넘어섭니다. 공정 가치 평가에는 특정 지역의 볼륨, 위험, 그리고 현재 파악된 탐사 잠재력과 향후 탐사 잠재력의 가치를 모두 고려합니다.
귀사의 경쟁력이 동종업체와 비교하여 어떤지 알고 싶으신가요? 표준화된 데이터와 지표를 사용하여 포트폴리오를 다른 것들과 비교하여 궁극적인 정확성을 확보하세요.
포트폴리오 기회 랭커는 전 세계의 남아 있는 상업적 탄화수소 볼륨에 대한 인터랙티브 글로벌 뷰를 제공합니다. 시추 비용, 파이프라인 및 생산 인프라에 대한 접근을 통합하고, 상품 가격 변동성을 모델링하여 발견되지 않은(YTF) 자원의 진정한 상업적 가치를 이해합니다.
포트폴리오 기회 랭커는 국가, 분지 및 라이선스 블록 수준에서 데이터를 제공합니다.
매각 시점이 되었을 때, 탐사 포트폴리오의 공정한 가격을 알고 있거나 포트폴리오에서 제거할 올바른 자산을 선택하고 있나요? 다양한 입력과 기계 학습 알고리즘을 통해 포트폴리오 기회 랭커는 M&A 대상의 미래 탐사 잠재력을 평가하고, 팜아웃 또는 팜인 블록의 가치를 더 정확하게 추정하며, 포트폴리오 포기를 정당화하는 데 도움을 줍니다. 공정한 가격을 결정하여 과도한 지불이나 저가 판매를 방지하세요.
포트폴리오 기회 랭커는 기업이 E&P에서 탐사 및 M&A 기회를 평가하고 가치 평가 및 순위를 매길 수 있도록 돕습니다. 이 플랫폼은 기업이 인터랙티브 지도 보기에서 알려진 데이터 포인트를 넘어 위험 관리를 적용할 수 있게 합니다. 모든 주요 탐사 및 상업적 입력을 수정하고 볼륨 및 가치 계산을 재계산하며 식별되었거나 식별되지 않은 전망에 대한 위험 및 매핑 평가를 확인하세요.
포트폴리오 기회 랭커는 모든 주요 입력을 수정할 수 있는 소프트웨어가 포함된 GIS 데이터베이스 플랫폼으로 제공됩니다. 자체 전망 평가 및 상업적 입력을 대체하고 YTF 계산을 다시 실행하여 글로벌 맥락에서 자신의 포트폴리오를 확인하세요. 하나의 지도에 모든 전망을 모아 전 세계의 전망 및 YTF의 지질학적 특성, 상업성 및 경제성에 대한 위험을 줄이고, 정량화하고 평가할 수 있습니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
