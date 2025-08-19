S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
당사는 작업 사항, 유지보수 및 가용성 일정, 일일 요금, 계약 세부 사항, 계획된 지역 간 이동, 기술 사양, 적합한 입찰, 미래 수요 등 바다나 조선소에 있는 모든 굴착 장비, 선박 및 플랫폼에 대해 알고 있습니다.
S&P Global의 Petrodata에 기반하여 다음 분야에서 운영을 위한 독립적이고 권위 있는 출판물, 강력한 웹 기반 분석 도구 및 컨설팅 서비스를 제공받으세요.
전 세계 해양 계약 시장을 추적하고 분석하고 예측합니다.
글로벌 해양 석유 및 가스 산업에 대한 데이터와 시장 정보에 접근하세요.
산업 지식과 30년 이상의 데이터를 활용하여 분석을 구축하세요.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
