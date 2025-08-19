상담하기

해외 석유 및 가스 시장 데이터에 대한 업계 권위를 활용하세요.

당사는 작업 사항, 유지보수 및 가용성 일정, 일일 요금, 계약 세부 사항, 계획된 지역 간 이동, 기술 사양, 적합한 입찰, 미래 수요 등 바다나 조선소에 있는 모든 굴착 장비, 선박 및 플랫폼에 대해 알고 있습니다.

S&P Global의 Petrodata에 기반하여 다음 분야에서 운영을 위한 독립적이고 권위 있는 출판물, 강력한 웹 기반 분석 도구 및 컨설팅 서비스를 제공받으세요.

  • 해양 시추 장비
  • 해상 공급선
  • 건설선
  • 지진 탐사선
  • 부유식 생산 설비
  • 해양 유전 개발 프로젝트
분석 및 예측

전 세계 해양 계약 시장을 추적하고 분석하고 예측합니다.

데이터 및 시장 정보

글로벌 해양 석유 및 가스 산업에 대한 데이터와 시장 정보에 접근하세요.

산업 지식

산업 지식과 30년 이상의 데이터를 활용하여 분석을 구축하세요.

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

