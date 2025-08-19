S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
공급망의 모든 연결고리에 대한 확고한 이해는 에너지 산업 이해관계자들의 비즈니스 결정에 중요합니다. S&P Global 미드스트림 에센셜 데이터베이스는 24/7 온라인 매핑 인터페이스를 통해 석유 및 가스 운송, 처리, 저장 터미널 및 주요 시장 인프라에 대한 포괄적인 범위를 제공하여 자산 및 신규 프로젝트의 업스트림 및 다운스트림 의존성 및 상업적 옵션을 식별할 수 있게 합니다.
미드스트림 에센셜에 대한 자세한 내용은 브로셔를 다운로드하세요
미드스트림 에센셜은 다음을 위한 필수 도구입니다.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
