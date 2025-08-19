S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
전문가들이 엔지니어링 소프트웨어 워크플로를 마스터하고 산업 지식을 심화하며 전략적 비즈니스 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 만들어진 과정 및 자료.
S&P Global의 Harmony Enterprise™ 구독을 최대한 활용하세요. 이는 석유 및 가스 유정 성능을 분석, 모니터링 및 예측하고 매장량을 평가하기 위한 종합적인 엔지니어링 애플리케이션으로, 당사의 교육 프로그램 중 하나를 통해 가능합니다.
생산 및 유동 압력 데이터를 최대한 활용합니다
최신 곡선 맞춤 기법을 귀하의 감소 분석에 적용합니다
수백 개의 유정에 대해 강력한 유형 분석을 효율적으로 수행합니다
다양한 운영자 간의 전통적/비전통적 유정의 성과를 비교합니다
유정을 폐쇄하지 않고 저수지를 평가합니다
저수지 시뮬레이션을 개선하고 단순화합니다
S&P Global 교육 프로그램은 업계 내 다양한 역할에 관심과 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 참석자들은 다음과 같은 다양한 기능을 대표합니다
S&P Global의 학습 및 교육 과정은 다양한 교육 요구에 맞추기 위해 자가 학습 및 강사 주도 온라인 과정을 포함하여 유연하게 제공됩니다. 이 다각적인 접근 방식은 귀사가 불편한 이동 없이 기본적인 엔지니어링 워크플로와 지식을 배울 수 있는 유연성을 제공합니다. 이는 불확실한 시기, 사회적 거리두기 요구 사항 또는 교육이나 여행 능력에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인이 있는 시기에 더욱 중요합니다.
제공되는 학습 유형:
모든 S&P Global 교육 프로그램은 가상 세션에서 저명한 전문가와의 만남을 원하든 유연한 자율 학습 온라인 과정을 선호하든 상관없이, 귀하의 필요에 맞게 조정될 수 있습니다. 개인 교육을 요청하려면 여기를 클릭하세요.
온라인 라이브 교육 수요를 충족시키기 위해, S&P Global의 가상 강사 주도 교육(V-ILT) 옵션은 개인 책상이나 홈 오피스에서 일대다 교육 환경을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. V-ILT 과정은 S&P Global의 주요 학습 포털인 The Learning Center를 통해 제공됩니다!
V-ILT 과정 참가자들은 다음을 기대할 수 있습니다.
엔지니어들은 석유 및 가스 산업에서 지속되는 과제에 적응하고 대응하라는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다.
Harmony Enterprise에서 업무를 더 쉽게 완료할 방법이 있을지 궁금하신 적이 있나요? 표준 워크플로에 관해 궁금한 점이 있으신가요? 전문가들이 Harmony Enterprise 기능을 어떻게 활용하는지 배우고 싶으신가요? 매주 화요일, Harmony Support 전문가 팀이 진행하는 비공식 프레젠테이션 시리즈에 참여해 보세요. 최신 이슈를 소개하고 일반적인 워크플로를 다루며 모범 사례를 논의합니다. 각 발표 후에는 질의응답 시간이 이어집니다. 매주 다른 주제를 다룹니다. 자세한 목록은 아래 달력을 확인하세요.
이 세션은 Webex로 진행됩니다. 지금 등록하셔서 접속 정보를 받아보세요. 등록 직후 곧바로 접속 정보가 자동으로 이메일로 발송되므로, 당일에도 망설이지 말고 등록하세요!
원하시는 내용을 찾지 못하셨나요? 자세한 정보는 당사에 문의하시거나 Global Energy 교육 및 훈련을 방문하세요.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.
Gain access to our essential intelligence direct and from multiple providers – from the established to the cutting edge – all via multiple platforms that can give you a decisive edge in today's global markets.
Globally, our extensive pricing experts, dedicated to each commodity ensure that pricing and methodology accuracy and that reflect the nuances and complexities of the markets, offering invaluable insights to clients.
Platts offers an independent and unbiased view. Our commitment to impartiality ensures that our assessments and insights are trusted by market participants.
