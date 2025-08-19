엔지니어들은 석유 및 가스 산업에서 지속되는 과제에 적응하고 대응하라는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다.

Harmony Enterprise에서 업무를 더 쉽게 완료할 방법이 있을지 궁금하신 적이 있나요? 표준 워크플로에 관해 궁금한 점이 있으신가요? 전문가들이 Harmony Enterprise 기능을 어떻게 활용하는지 배우고 싶으신가요? 매주 화요일, Harmony Support 전문가 팀이 진행하는 비공식 프레젠테이션 시리즈에 참여해 보세요. 최신 이슈를 소개하고 일반적인 워크플로를 다루며 모범 사례를 논의합니다. 각 발표 후에는 질의응답 시간이 이어집니다. 매주 다른 주제를 다룹니다. 자세한 목록은 아래 달력을 확인하세요.

이 세션은 Webex로 진행됩니다. 지금 등록하셔서 접속 정보를 받아보세요. 등록 직후 곧바로 접속 정보가 자동으로 이메일로 발송되므로, 당일에도 망설이지 말고 등록하세요!

원하시는 내용을 찾지 못하셨나요? 자세한 정보는 당사에 문의하시거나 Global Energy 교육 및 훈련을 방문하세요.