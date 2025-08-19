상담하기

페이지 주요 내용

개요

전문가들이 엔지니어링 소프트웨어 워크플로를 마스터하고 산업 지식을 심화하며 전략적 비즈니스 결정을 내리는 데 도움을 주기 위해 만들어진 과정 및 자료.

S&P Global의 Harmony Enterprise™ 구독을 최대한 활용하세요. 이는 석유 및 가스 유정 성능을 분석, 모니터링 및 예측하고 매장량을 평가하기 위한 종합적인 엔지니어링 애플리케이션으로, 당사의 교육 프로그램 중 하나를 통해 가능합니다.

주요 혜택

생산 및 유동 압력 데이터를 최대한 활용합니다

 

최신 곡선 맞춤 기법을 귀하의 감소 분석에 적용합니다

 

수백 개의 유정에 대해 강력한 유형 분석을 효율적으로 수행합니다

 

다양한 운영자 간의 전통적/비전통적 유정의 성과를 비교합니다

 

유정을 폐쇄하지 않고 저수지를 평가합니다

저수지 시뮬레이션을 개선하고 단순화합니다

당사의 교육 프로그램에 참여하면 누가 혜택을 받을 수 있을까요?

S&P Global 교육 프로그램은 업계 내 다양한 역할에 관심과 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 참석자들은 다음과 같은 다양한 기능을 대표합니다

  • 저수지 엔지니어
  • 생산 엔지니어
  • 석유 기술자
  • 지질학자
  • 프로젝트 관리자
  • 통역사
  • 비즈니스 분석가
  • 금융 투자자

