잠재적인 파트너와 협상하기 위해, 다국적 에너지, 연료 및 전력 회사는 주최국 정부가 요구하는 이전 해양 경험 수준을 이해할 필요가 있었습니다. 이 회사는 E&P 약관 및 지상 위험을 사용하여 어느 국가가 이전 해양 시추 경험을 요구하는지와 요구하지 않는지를 명확히 나타내는 보고서를 작성했습니다. 또한 각 경우의 구체적인 요구 사항도 포함되었습니다.

대형 석유 회사의 사업 개발 매니저는 자사의 특정 투자 관심 국가에 대한 추가 조언을 얻기 위해 당사의 분석가 중 한 명과의 만남을 요청했습니다. 회의 중에 매니저는 회사가 투자 결정을 내리기 위해 필요한 모든 초기 정보를 수집하는 데 E&P 약관 및 지상 위험에 크게 의존하고 있으며, 이를 위해 제3자를 고용할 필요가 없다고 언급했습니다.

한 E&P 회사는 브라질의 약관이 다른 국가의 약관과 어떻게 비교되는지를 보여주고자 하는 투자 발표를 준비하고 있었습니다. 이 회사는 필요한 모든 정보를 수집하기 위해 E&P 약관 및 지상 위험을 이용하고 있습니다.

대형 E&P 회사의 한 고객은 회사가 투자 과정의 초기 단계(선별/준비/사전 협상)에서 E&P 약관 및 지상 위험을 사용하는 이유는 새로운 벤처 및 법무 팀이 잠재적 투자 대상 기업 및 관련 회사에 알리지 않고 평가를 진행하는 것을 선호하기 때문이라고 언급했습니다.