제품 및 솔루션
1993년에 설립된 E&P 약관 및 지상 위험(이전 PEPS로 알려짐)은 110개 이상의 국가에 대한 최신 법률, 계약, 재정 및 석유 부문 위험 분석을 기반으로 한 독점적인 평가를 활용하여 국가 E&P 지상 매력도를 평가하고 국가를 신속하게 벤치마킹할 수 있는 서비스입니다. 모듈 또는 지리별로 E&P 약관 및 지상 위험 서비스에 가입하여 다음을 수행할 수 있습니다.
E&P 약관 및 지상 위험은 다음 모듈을 기반으로 한 E&P 매력도 평가뿐만 아니라 상세한 연구 및 분석을 제공합니다.
잠재적인 파트너와 협상하기 위해, 다국적 에너지, 연료 및 전력 회사는 주최국 정부가 요구하는 이전 해양 경험 수준을 이해할 필요가 있었습니다. 이 회사는 E&P 약관 및 지상 위험을 사용하여 어느 국가가 이전 해양 시추 경험을 요구하는지와 요구하지 않는지를 명확히 나타내는 보고서를 작성했습니다. 또한 각 경우의 구체적인 요구 사항도 포함되었습니다.
대형 석유 회사의 사업 개발 매니저는 자사의 특정 투자 관심 국가에 대한 추가 조언을 얻기 위해 당사의 분석가 중 한 명과의 만남을 요청했습니다. 회의 중에 매니저는 회사가 투자 결정을 내리기 위해 필요한 모든 초기 정보를 수집하는 데 E&P 약관 및 지상 위험에 크게 의존하고 있으며, 이를 위해 제3자를 고용할 필요가 없다고 언급했습니다.
한 E&P 회사는 브라질의 약관이 다른 국가의 약관과 어떻게 비교되는지를 보여주고자 하는 투자 발표를 준비하고 있었습니다. 이 회사는 필요한 모든 정보를 수집하기 위해 E&P 약관 및 지상 위험을 이용하고 있습니다.
대형 E&P 회사의 한 고객은 회사가 투자 과정의 초기 단계(선별/준비/사전 협상)에서 E&P 약관 및 지상 위험을 사용하는 이유는 새로운 벤처 및 법무 팀이 잠재적 투자 대상 기업 및 관련 회사에 알리지 않고 평가를 진행하는 것을 선호하기 때문이라고 언급했습니다.
E&P 약관 및 지상 위험은 110개 이상의 국가를 평가하고 175개 이상의 국가 활동을 모니터링합니다(연한 회색으로 표시한 국가는 포함되지 않음).
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
