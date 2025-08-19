상담하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 플랜을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

개요

Energy Studio Impact는 빅데이터를 실시간 에너지 분석으로 변환하여 전체 에너지 가치 사슬을 호기심의 속도로 다루는 웹 기반 플랫폼입니다.

이 플랫폼은 업스트림, 미드스트림, 배출량 및 상품 가격 데이터세트를 Platts 시장 기반 포워드 곡선과 함께 다룹니다. 이 플랫폼은 지구과학자, 엔지니어, 자산 관리자 및 금융 분석가가 상업적 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 돕습니다.

브로셔 다운로드

누가 에너지 분석의 혜택을 받나요?

163년을 되돌아보고 55년을 내다보세요

더 큰 그림을 더 빨리 볼 수 있도록 도와줄 워크플로를 알아보세요.
Ebook 다운로드

당사의 차별점

주요 특징

  • 수조 개의 데이터세트를 정제할 필요 없이 소비할 수 있는 기능을 갖춤
  • 유형 곡선, 추정 Capex, 인접 간격, D&C 설계 및 손익분기점 가격을 포함한 600만 개 이상의 유정 라이브러리(또는 북미의 모든 유정)
  • 초 단위로 100만 개 이상의 활성 유정 예측. 모든 수준으로 집계할 수 있는 사전 계산된 유정 수준의 월간 예측
  • 4200개 이상의 머신러닝 모델이 기존 및 가상의 유정에 대한 석유, 가스 및 물 생산을 예측하는 데 사용됩니다
  • 석유, 정제 제품, LNG, 천연가스, 전력, NGL 및 에너지 전환을 다루는 750개 이상의 Platts 포워드 곡선. Energy Studio Impact에서 Platts 포워드 곡선에 대해 자세히 알아보세요
  • 미국과 캐나다의 600만 개 이상의 유정에 대한 온실가스 배출(CO2, CH4 및 N2O) 월간 추정치(시추 및 완공 디젤 연소, 유정 테스트 및 천연가스 플레어링, 진흙 탈기, 배출, 누출, 유정 현장 전력 생산, 그리드 전력 소비). Energy Studio Impact에서 업스트림 부문 강화형 배출에 대해 자세히 알아보세요
  • 120개의 간격 속성을 포함한 북미의 모든 유정에 대한 유정 및 생산 테이블의 350개 이상의 속성
  • 20개 이상의 데이터세트
  • 기본 구독을 위한 10개 이상의 대시보드
  • 무제한 차트, 탭 및 대시보드 생성
  • 1859년 드레이크 유정까지의 데이터 전체 기록(모든 시간)

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일