제품 및 솔루션
빅데이터를 실시간 에너지 분석으로 전환하여 에너지 가치 사슬 전반에 걸쳐 더 빠른 결정을 내리세요.
Energy Studio Impact는 빅데이터를 실시간 에너지 분석으로 변환하여 전체 에너지 가치 사슬을 호기심의 속도로 다루는 웹 기반 플랫폼입니다.
이 플랫폼은 업스트림, 미드스트림, 배출량 및 상품 가격 데이터세트를 Platts 시장 기반 포워드 곡선과 함께 다룹니다. 이 플랫폼은 지구과학자, 엔지니어, 자산 관리자 및 금융 분석가가 상업적 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 돕습니다.
당사는 데이터 준비 소요 시간을 줄여 사용자가 최고의 성과를 내는 자산에만 집중할 수 있도록 합니다.
당사는 석유 및 가스 업계의 경영진과 전략 담당자가 최적의 상업적 의사결정을 내리도록 지원합니다.
당사는 투자자들의 기술적 격차를 메우고 석유 및 가스 데이터를 투명하고 포괄적이며 투자 기회를 선별하기 쉽게 만듭니다.
당사의 계획 및 예측 모델을 통해 여러 입력값으로 분석을 비교하고 매개변수를 조정하여 다양한 상품 가격에서 미래 유정의 수익을 예측할 수 있습니다. 당사의 인수합병 데이터베이스에는 북미의 모든 최고 생산 유정에 대한 유형 곡선, 피크, 손익분기점 등이 포함되어 있어, 잠재적 유정이나 플레이에 적절한 가격을 지불하고 있는지 확인할 수 있습니다. 사전 구축된 석유 및 가스 유형 곡선은 감소 곡선 분석과 b-요소 결정의 필요성을 없애줍니다.
에너지 가치 사슬의 모든 부분에서 분석 준비가 된 석유 및 가스 데이터를 통해 번거로운 수작업 계산을 없애세요. 당사는 유정 간격, 완공 트렌드, 유형 곡선, 굴착 장비 수 등에 대한 데이터를 보유하고 있으며, 즉시 사용할 준비가 되어 있습니다. 가장 유망한 기회를 빠르게 식별하고 올바른 자산에 집중하세요.
경쟁업체 및 동료와 자산을 비교하여 성과를 확인하세요. 나란히 비교하면 성과가 저조한 자산을 식별하고 생산을 촉진하는 요인에 대한 귀중한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
에너지 분석 플랫폼은 북미의 모든 생산 유정에 대한 유형 곡선을 보유하고 있습니다. 당사는 Harmony의 검증된 스크리닝 기술과 인공지능을 사용하여 유정을 분류하고, 정확한 석유 생산 예측을 이끌어내는 쌍곡선 매개변수를 생성했습니다. 또한 다양한 유정 설계와 매개변수를 기반으로 미래 생산 결과를 테스트할 수 있습니다.
북미의 모든 분지에 대한 생산 및 완공 데이터를 통해 성능이 저조한 유정을 신속하게 식별하고 자산 성능을 향상시키기 위한 전략을 개발할 수 있습니다. 지질학이나 공학이 원인인지 판단하기 위해 시추 및 완공 설계를 평가하세요. 분지 전반의 유정 완공 추세를 분석하고 재완공 후보 유정을 결정하세요.
많은 불확실성을 생성하는 시장 환경에서, Platts 포워드 곡선은 모델과 자산 평가를 검증하고, 미래 수익과 비용을 예측하며, 비즈니스 전략과 위험 허용도를 더 잘 조정하는 데 도움을 주는 독립적이고 검증 가능한 소스를 제공합니다. Platts 포워드 곡선은 미래 생산에 즉시 가치를 부여하고 시간이 지남에 따라 성능이 저조한 유정의 경제적 영향을 평가하는 데 도움을 줍니다.
