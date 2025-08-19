Energy Studio Impact는 빅데이터를 실시간 에너지 분석으로 변환하여 전체 에너지 가치 사슬을 호기심의 속도로 다루는 웹 기반 플랫폼입니다.

이 플랫폼은 업스트림, 미드스트림, 배출량 및 상품 가격 데이터세트를 Platts 시장 기반 포워드 곡선과 함께 다룹니다. 이 플랫폼은 지구과학자, 엔지니어, 자산 관리자 및 금융 분석가가 상업적 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 돕습니다.