Enerdeq 브라우저는 귀하의 독점 데이터를 업스트림 솔루션의 구독 기반 북미 유정, 생산, 활동, 굴착 장비 및 허가 데이터와 함께 웹 기반으로 접근할 수 있도록 합니다. 500만 개 이상의 유정 완료와 250만 개 이상의 생산 엔티티를 보유한 이 플랫폼은 지구과학자, 엔지니어 및 자산 관리자가 더 빠르게 데이터 기반의 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

단일 플랫폼에서 데이터 관리를 중앙 집중화합니다

데이터 수집 대신 분석에 자원을 집중합니다

작업 흐름을 간소화하여 토지를 평가하고 잠재 후보지를 식별합니다

경쟁적 위치와 생산 동향을 평가합니다

유전 경계를 정의하고 유전 서비스 기회를 발견합니다