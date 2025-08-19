상담하기

개요

Enerdeq 브라우저는 귀하의 독점 데이터를 업스트림 솔루션의 구독 기반 북미 유정, 생산, 활동, 굴착 장비 및 허가 데이터와 함께 웹 기반으로 접근할 수 있도록 합니다. 500만 개 이상의 유정 완료와 250만 개 이상의 생산 엔티티를 보유한 이 플랫폼은 지구과학자, 엔지니어 및 자산 관리자가 더 빠르게 데이터 기반의 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

  • 단일 플랫폼에서 데이터 관리를 중앙 집중화합니다
  • 데이터 수집 대신 분석에 자원을 집중합니다
  • 작업 흐름을 간소화하여 토지를 평가하고 잠재 후보지를 식별합니다
  • 경쟁적 위치와 생산 동향을 평가합니다
  • 유전 경계를 정의하고 유전 서비스 기회를 발견합니다
포함 사항

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

