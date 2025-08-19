국제 E&P 업스트림 및 미드스트림 데이터에 대한 온라인 접근을 통해 중요한 투자 결정을 지원합니다

석유 및 가스에 대한 최신 정보를 찾느라 시간과 자원을 낭비하고 계십니까?

EDIN은 표준 웹 브라우저를 사용하여 지속적으로 업데이트되는 S&P Global 국제 E&P 및 미드스트림 데이터베이스에 지질학자, 저수지 엔지니어 및 비즈니스 분석가가 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 최신 석유 및 가스 데이터를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.