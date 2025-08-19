상담하기

개요

국제 E&P 업스트림 및 미드스트림 데이터에 대한 온라인 접근을 통해 중요한 투자 결정을 지원합니다

석유 및 가스에 대한 최신 정보를 찾느라 시간과 자원을 낭비하고 계십니까?

EDIN은 표준 웹 브라우저를 사용하여 지속적으로 업데이트되는 S&P Global 국제 E&P 및 미드스트림 데이터베이스에 지질학자, 저수지 엔지니어 및 비즈니스 분석가가 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 최신 석유 및 가스 데이터를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 최신 정보 생성, 평가 및 내보내기
  • S&P Global 데이터 저장 및 유지보수로 시간과 비용 절감
  • 더 빠르고 스마트한 투자 결정 내리기
주요 특징

검색

특정 데이터 요소 식별

지도

국가, 지역 또는 분지별로 최신 정보 시각화

보고서

상세한 PDF 형식 또는 대화형 스프레드시트로 데이터 보기

그래프

하나 또는 여러 개의 엔티티에 대한 회사 소유권, 생산 이력 및 매장량 조사

내보내기

정보를 PC로 직접 다운로드. EDIN은 ESRI, Google Earth, Excel 및 기타 형식을 지원합니다

학습

쉽고 직관적인 사용자 교육으로 소프트웨어를 빠르게 마스터합니다

알고 계셨나요?

S&P Global Energy는 200개 이상의 국가와 지역을 아우르는 세계 주요 에너지 시장에 대한 정보를 제공합니다. 세계적 수준의 전문 지식을 통해 연구에 소요되는 시간을 줄이고 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

