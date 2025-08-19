S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
국제 E&P 업스트림 및 미드스트림 데이터에 대한 온라인 접근을 통해 중요한 투자 결정을 지원합니다
석유 및 가스에 대한 최신 정보를 찾느라 시간과 자원을 낭비하고 계십니까?
EDIN은 표준 웹 브라우저를 사용하여 지속적으로 업데이트되는 S&P Global 국제 E&P 및 미드스트림 데이터베이스에 지질학자, 저수지 엔지니어 및 비즈니스 분석가가 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 최신 석유 및 가스 데이터를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
특정 데이터 요소 식별
국가, 지역 또는 분지별로 최신 정보 시각화
상세한 PDF 형식 또는 대화형 스프레드시트로 데이터 보기
하나 또는 여러 개의 엔티티에 대한 회사 소유권, 생산 이력 및 매장량 조사
정보를 PC로 직접 다운로드. EDIN은 ESRI, Google Earth, Excel 및 기타 형식을 지원합니다
쉽고 직관적인 사용자 교육으로 소프트웨어를 빠르게 마스터합니다
S&P Global Energy는 200개 이상의 국가와 지역을 아우르는 세계 주요 에너지 시장에 대한 정보를 제공합니다. 세계적 수준의 전문 지식을 통해 연구에 소요되는 시간을 줄이고 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.