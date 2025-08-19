상담하기

에너지 전환이 다수 기업의 최우선 과제가 되고 많은 지역에서 전통적인 석유 및 가스 개발에 대한 투자가 감소함에 따라, 프로젝트 비용을 줄이고 공급망을 최적화하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

비용 및 공급망은 이러한 과제를 해결하는 데 적합한 위치에 있습니다. 수년간 업계에서 확립되고 신뢰받아 왔으며, 주요 석유 회사들과의 협력으로 개발되어, 고객에게 프로젝트 비용과 공급업체 및 카테고리 관리에 대한 최고의 산업 정보와 분석을 제공하여 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

대규모 연구 및 컨설팅 팀과 공급망 및 비용에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로, 자본 및 운영 비용 시장에 대한 심층 분석, 고유한 과거 및 미래 시장 세분화 분석 및 비용 지수를 제공하여 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 부문을 포괄합니다. 프로젝트 비용과 유전 장비, 서비스 시장에 대한 당사의 인사이트는 고객이 프로젝트 포트폴리오 내에서 비용을 계획하고 관리하며, 전략적 카테고리 및 공급업체 관리를 통해 조달을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

당사의 지원 사항

프로젝트 비용 계획

  • 계획 및 예산 편성을 위해 포트폴리오 비용을 어떻게 예측할 수 있으며, 어떤 외부 시장 동향과 주요 요인이 공급업체 시장에 가장 큰 영향을 미칠까요?
  • 고려해야 할 비용 상승 가정은 무엇인가요? 나의 추정치는 산업 지수와 어떻게 비교되나요?

카테고리 및 공급업체 관리

  • 적절한 시기에 구매하기: 유전 서비스 및 장비 공급업체의 기본 비용 요인은 무엇이며, 향후 5년 동안 개별 시장 부문의 비용 전망은 어떻게 되나요?
  • 적절한 가격 협상하기: 공급업체 부문에서 수요와 공급의 균형이 시장 권력, 이윤 마진, 공급 병목 현상 측면에서 운영자와 공급업체에게 어떤 기회와 위험을 제공하나요?
  • 적절한 공급업체에서 소싱하기: 유전 서비스 및 장비 분야의 주요 공급업체 목록을 신속하게 작성하고 적합성 기준을 검토하려면 어떻게 해야 할까요?

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

