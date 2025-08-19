비용 및 공급망은 이러한 과제를 해결하는 데 적합한 위치에 있습니다. 수년간 업계에서 확립되고 신뢰받아 왔으며, 주요 석유 회사들과의 협력으로 개발되어, 고객에게 프로젝트 비용과 공급업체 및 카테고리 관리에 대한 최고의 산업 정보와 분석을 제공하여 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

대규모 연구 및 컨설팅 팀과 공급망 및 비용에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로, 자본 및 운영 비용 시장에 대한 심층 분석, 고유한 과거 및 미래 시장 세분화 분석 및 비용 지수를 제공하여 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 부문을 포괄합니다. 프로젝트 비용과 유전 장비, 서비스 시장에 대한 당사의 인사이트는 고객이 프로젝트 포트폴리오 내에서 비용을 계획하고 관리하며, 전략적 카테고리 및 공급업체 관리를 통해 조달을 최적화할 수 있도록 지원합니다.