전략적 소싱 결정을 강화합니다
비용 및 공급망은 이러한 과제를 해결하는 데 적합한 위치에 있습니다. 수년간 업계에서 확립되고 신뢰받아 왔으며, 주요 석유 회사들과의 협력으로 개발되어, 고객에게 프로젝트 비용과 공급업체 및 카테고리 관리에 대한 최고의 산업 정보와 분석을 제공하여 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
대규모 연구 및 컨설팅 팀과 공급망 및 비용에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로, 자본 및 운영 비용 시장에 대한 심층 분석, 고유한 과거 및 미래 시장 세분화 분석 및 비용 지수를 제공하여 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 부문을 포괄합니다. 프로젝트 비용과 유전 장비, 서비스 시장에 대한 당사의 인사이트는 고객이 프로젝트 포트폴리오 내에서 비용을 계획하고 관리하며, 전략적 카테고리 및 공급업체 관리를 통해 조달을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
비용 및 지출 제공은 운영자가 육상 및 해상 현장과 다운스트림 개발을 위한 주요 자본 및 후속 운영 비용 투자를 효과적으로 모니터링, 예측 및 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
당사의 유전 장비 및 서비스는 공급업체의 비용을 벤치마킹하고 구매 성과를 평가하며 비용 절감을 식별하기 위한 실행 가능한 시장 정보를 제공합니다.
당사의 지수는 정보와 데이터를 위한 클리어링 하우스이며, 각 지수는 S&P Global Energy가 수집하고 관리하는 데이터와 도구를 사용하여 개발된 독점적인 지표로, 고객에게 서비스를 제공하기 위해 일관되고 빈번하게 발행됩니다.
프로젝트 비용의 근본적인 요인을 이해하여 예측, 예산 편성, 벤치마킹 및 장기 계획을 수립합니다.
장기적으로 유익한 공급업체 관계 구축은 그에 대한 최신 정보를 잘 파악하는 것에서 시작됩니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
