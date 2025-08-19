상담하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 플랜을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( +65 6530 6430 )

페이지 주요 내용

개요

자산 인수 기회를 선별해야 하나요? 회사 주주 가치의 동인을 결정하거나 플레이에서 회사 결과를 분석해야 하나요?

60년 이상의 에너지 분야 경험을 바탕으로 기업 및 거래 연구는 세계 유수의 에너지 기업과 글로벌 에너지 인수합병 시장에 대한 독보적인 독립 연구 및 분석을 제공합니다. 당사의 전문가, 독립적인 기업 및 거래 평가는 금융 전문가와 석유 및 가스 산업 기획자가 확신을 가지고 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 고객은 평균 15년의 업계 경험을 보유한 석유 및 가스 분석가에게 독점적으로 접근할 수 있으며, 고객과의 연구를 논의할 수 있습니다. 오늘 구독하여 다음을 수행하세요.

  • 시기적절하고 이벤트 중심의 실행 가능한 인사이트를 활용합니다
  • 회사 평가, 전략 및 성과에 대한 전문가 분석을 받습니다
  • 글로벌 에너지 시장 거래 및 M&A 동향을 추적하고 분석합니다
  • 데이터, 정보 및 분석에 대한 전체 스펙트럼을 기반으로 결정을 내립니다
제품 정보 다운로드

당사의 업스트림 데모 허브를 탐색해 보세요

하나의 통합 플랫폼에서 당사의 에너지 연구, 분석 및 인사이트를 체험해 보세요
지금 탐색하기 >

포함 사항

사례 연구

에너지 및 천연자원 연구 및 분석을 따르세요

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

업스트림 솔루션 더 알아보기

추가 정보 요청

이 제품에 관심이 있으신가요?

양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.