투자 또는 성장 전략을 추진하기 위해 의사 결정을 극대화하세요.
자산 인수 기회를 선별해야 하나요? 회사 주주 가치의 동인을 결정하거나 플레이에서 회사 결과를 분석해야 하나요?
60년 이상의 에너지 분야 경험을 바탕으로 기업 및 거래 연구는 세계 유수의 에너지 기업과 글로벌 에너지 인수합병 시장에 대한 독보적인 독립 연구 및 분석을 제공합니다. 당사의 전문가, 독립적인 기업 및 거래 평가는 금융 전문가와 석유 및 가스 산업 기획자가 확신을 가지고 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 고객은 평균 15년의 업계 경험을 보유한 석유 및 가스 분석가에게 독점적으로 접근할 수 있으며, 고객과의 연구를 논의할 수 있습니다. 오늘 구독하여 다음을 수행하세요.
독립적인 평가, 전략, 분석 및 종합적인 온라인 재무 및 운영 도구를 통해 다음을 도와드립니다.
전 세계적으로 확립된 및 신흥 석유 및 가스 플레이의 자원 잠재력에 대한 독립적인 평가를 받습니다. 회사의 유정 결과, 토지 위치, 플레이 경제성, 활동 수준 및 재무 강도에 대한 상세한 분석을 포함하여 이러한 플레이에 참여하는 회사에 대한 평가 영향을 결정합니다. 70개 이상의 글로벌 플레이가 완료되었습니다.
중요한 질문에 대한 답을 찾습니다.
Global Energy M&A 시장 거래 및 동향에 대한 시기적절한 분석과 인사이트를 얻으세요. 여기에는 업스트림, 미드스트림, 다운스트림, 유전 장비/서비스, 전력, 석탄 및 대체 에너지가 포함됩니다. 지난 20년 동안 40,000건 이상의 에너지 산업 거래가 포함된 지속적으로 업데이트되는 M&A 데이터베이스에 24시간 접근할 수 있습니다. 거래는 상품 가격과 비교되며 모든 글로벌 지역에 대한 주요 M&A 시장 평가 지표를 특징으로 합니다. 이러한 자원을 다음에 활용하세요.
월간, 분기별 및 연간으로 글로벌 업스트림 거래 시장에 대한 미래 지향적인 인사이트를 제공합니다. 여기에는 인수, 합병 및 매각이 포함됩니다. 독립적인 평가와 주요 산업 동향에 대한 상세한 분석이 포함됩니다. 지난 20년 동안 40,000건 이상의 에너지 산업 거래에 대한 개별 거래 분석을 다음과 함께 24시간 내내 활용합니다(모든 글로벌 지역의 주요 M&A 시장 평가 지표와 함께 상품 가격에 대비하여 벤치마킹됨).
S&P Global Connect의 주요 에너지 시장 자산(SEAM) 데이터베이스
에너지가 출시한 새로운 데이터베이스 도구로, 시장 내 모든 알려진 에너지 자산을 적극적으로 추적하고 1988년부터 S&P Global의 M&A 데이터베이스에서 40,000건 이상의 유사 거래를 활용하여 독립적으로 투명하게 평가합니다.
시장 자산 데이터베이스의 기능은 다음과 같습니다.
SourceArchive는 상장 에너지 기업의 투자자 및 기업 프레젠테이션과 같은 재무 공시를 포함한 단일 소스 데이터베이스입니다. 이 데이터베이스는 키워드, 회사명, 날짜로 검색할 수 있으며, 개별 기업 웹사이트를 방문해 자체 라이브러리를 관리할 필요 없이 하나의 데이터베이스에서 여러 회사 프레젠테이션 및 공시 자료에 신속히 접근할 수 있습니다.
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
