상품 공급망 가시성 및 인사이트

무역, 상품 공급 및 화물 운송 용량의 변화를 이해하는 것은 가격 전망을 탐색하는 데 중요하며, 벙커 연료 및 운임의 변화는 운영 비용에 큰 영향을 미칩니다. 상품 및 운송 거래자, 투자자, 선단 운영자, 정부 및 글로벌 상품 가치 사슬의 다양한 이해관계자는 기회를 활용하고 위험을 관리하기 위해 명확한 운송 인사이트가 필요합니다.

당사의 운송 인사이트 포트폴리오는 상품 이동, 공급 및 무역 동향, 선단 역학 및 요금 예측에 대한 포괄적인 운송 시장 인사이트를 제공하여 의사 결정자에게 연구, 뉴스, 분석 도구, API 등을 제공합니다. 단기 의사 결정 요구를 지원하도록 설계된 S&P Global Energy는 운영 비용과 시장 기회에 대한 상품 및 선단 이동의 영향을 조명하는 운송 데이터 분석 서비스의 주요 소스입니다.

교차 상품 및 선단 커버리지

  • 에너지 (액체) – 원유 (500개 이상의 고유 등급), 운송 연료 (가솔린, 디젤, 연료유, 항공유 등), LPG 및 NGL, 암모니아, 아스팔트/비투멘, 혼합 성분, 에탄, 나프타, 메탄올, 암모니아 등.
  • 에너지 (건조) – 열탄 및 코크스
  • 산업 원자재, 광물 및 영양소 – 철광석/제철용 석탄 및 철강 제품, 보크사이트/알루미나 및 알루미늄, 구리 및 유사 광석/농축물, 건축 자재, 산림 제품, 비료 등.
  • 식품 및 사료: 대두, 옥수수, 밀, 보리, 수수, 대두박, 설탕 등.
  • 벙커유
  • 벌크선 및 탱커를 중심으로 모든 선박 유형

수치로 보는 영향력

제품 특징

당사는 해운 산업 패키지에서 가장 포괄적인 데이터 분석을 통해 해운 시장 동향에 대한 360도 뷰를 제공합니다. 경로, 요금, 선박 용량, 연료 비용, 연료 가용성 및 화물 공급과 수요에 대한 중요한 정보를 통합하고 세부적으로 제공합니다.

건화물 운송

글로벌 탱커

벙커유

실시간 선박 추적

무역 흐름 및 선대 분석