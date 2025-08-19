S&P Global Offerings
상품 흐름, 운임 및 벙커 연료에 대한 단기 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
무역, 상품 공급 및 화물 운송 용량의 변화를 이해하는 것은 가격 전망을 탐색하는 데 중요하며, 벙커 연료 및 운임의 변화는 운영 비용에 큰 영향을 미칩니다. 상품 및 운송 거래자, 투자자, 선단 운영자, 정부 및 글로벌 상품 가치 사슬의 다양한 이해관계자는 기회를 활용하고 위험을 관리하기 위해 명확한 운송 인사이트가 필요합니다.
당사의 운송 인사이트 포트폴리오는 상품 이동, 공급 및 무역 동향, 선단 역학 및 요금 예측에 대한 포괄적인 운송 시장 인사이트를 제공하여 의사 결정자에게 연구, 뉴스, 분석 도구, API 등을 제공합니다. 단기 의사 결정 요구를 지원하도록 설계된 S&P Global Energy는 운영 비용과 시장 기회에 대한 상품 및 선단 이동의 영향을 조명하는 운송 데이터 분석 서비스의 주요 소스입니다.
당사는 해운 산업 패키지에서 가장 포괄적인 데이터 분석을 통해 해운 시장 동향에 대한 360도 뷰를 제공합니다. 경로, 요금, 선박 용량, 연료 비용, 연료 가용성 및 화물 공급과 수요에 대한 중요한 정보를 통합하고 세부적으로 제공합니다.