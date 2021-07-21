연료 효율성을 높이기 위한 VLCC 설계 발전으로, 시장에는 스크러버 및 에코 디자인을 갖춘 다양한 VLCC 유형이 등장했습니다. 이러한 다양화는 각 VLCC 카테고리에 대한 일일 수익을 다르게 만듭니다.

스크러버 및 에코 디자인 옵션이 있는 VLCC에 대한 당사의 Time Charter Equivalent(TCE) 요금은 일일 시장 범위를 반영하여 다양한 VLCC 유형에 대한 TCE 수익에 대한 명확한 인사이트를 제공합니다.