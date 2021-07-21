S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
해운 시장 데이터 패키지에서 필수 탱커 데이터를 찾으세요.
더티, 클린, LNG, 화학 탱커에 대한 화물 평가에 접근하여 실행 가능하고 표준화된 투명한 가격 데이터를 얻으세요. 자신 있게 거래하고, 견고한 가격 전략을 개발하며, 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 준비하세요.
당사에 연락하여 탱커 시장 범위 및 해운 시장 데이터 서비스의 Platts 가격에 대해 더 알아보세요.
중요한 해상 무역 경로의 범위 확대
연간, 동적 일일 및 대체 연료 기본 요금
각 VLCC 카테고리의 일일 수익을 알아보세요.
빠르게 변화하는 해운 산업에서 기회를 식별하고 신속한 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 숫자를 제공합니다. 선주, 선박 운영자, 용선자, 선박 중개인 또는 무역업자이든 최신 화물 평가, 일일 Platts 가격 및 전체 데이터 기록에 접근할 수 있습니다.
역동적인 일일 평가에는 EU 항구가 포함된 모든 경로에 대한 탄소 계정 탱커 화물 운임이 포함되며, EU 항구에서 출발하는 클린 및 더티탱커에 대한 80개 이상의 탄소 계정 화물 가격 평가가 포함됩니다.
연료 효율성을 높이기 위한 VLCC 설계 발전으로, 시장에는 스크러버 및 에코 디자인을 갖춘 다양한 VLCC 유형이 등장했습니다. 이러한 다양화는 각 VLCC 카테고리에 대한 일일 수익을 다르게 만듭니다.
스크러버 및 에코 디자인 옵션이 있는 VLCC에 대한 당사의 Time Charter Equivalent(TCE) 요금은 일일 시장 범위를 반영하여 다양한 VLCC 유형에 대한 TCE 수익에 대한 명확한 인사이트를 제공합니다.
탱커 선박 크기가 증가함에 따라 Platts 기본 요금은 현재 시장 동향을 반영합니다. 기존 벙커 연료 및 LNG 벙커 연료를 기반으로, 이러한 요금은 특정 경로에서 탱커를 이동시키기 위한 표준화된 비용 추정치를 제공합니다. 연간 및 일일로 발행되어 시장 투명성을 높이고 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
최신 글로벌 평가를 사용하여 시장 가격에 맞추고 시장 환경을 신속하게 이해합니다.
과거 데이터 및 거래 패턴 분석을 통해 위험을 관리합니다.
포워드 곡선을 분석하여 거래 기회를 발견합니다.
선호하는 형식으로 일일 마감 데이터에 액세스합니다.
전 세계의 화물 평가, 선박 수익 및 시장 분석에 대한 포괄적인 데이터.
당사의 상품 가격 평가에 내장된 해운 데이터.
중요한 해상 무역 경로의 범위 확대.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.