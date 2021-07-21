문의하기

더티, 클린, LNG, 화학 탱커에 대한 화물 평가에 접근하여 실행 가능하고 표준화된 투명한 가격 데이터를 얻으세요. 자신 있게 거래하고, 견고한 가격 전략을 개발하며, 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 준비하세요.

당사에 연락하여 탱커 시장 범위 및 해운 시장 데이터 서비스의 Platts 가격에 대해 더 알아보세요.

주요 이점

중요한 해상 무역 경로의 범위 확대

연간, 동적 일일 및 대체 연료 기본 요금

각 VLCC 카테고리의 일일 수익을 알아보세요.

빠르게 변화하는 해운 산업에서 기회를 식별하고 신속한 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 숫자를 제공합니다. 선주, 선박 운영자, 용선자, 선박 중개인 또는 무역업자이든 최신 화물 평가, 일일 Platts 가격 및 전체 데이터 기록에 접근할 수 있습니다. 

Platts 시장 보도의 특징

Platts 탱커 시장 데이터를 선택하는 이유는 무엇입니까?

자신 있게 거래합니다

최신 글로벌 평가를 사용하여 시장 가격에 맞추고 시장 환경을 신속하게 이해합니다.

위험 관리

과거 데이터 및 거래 패턴 분석을 통해 위험을 관리합니다.

기회 식별

포워드 곡선을 분석하여 거래 기회를 발견합니다.

정확한 데이터

선호하는 형식으로 일일 마감 데이터에 액세스합니다.

글로벌 커버리지

전 세계의 화물 평가, 선박 수익 및 시장 분석에 대한 포괄적인 데이터.

통합 평가

당사의 상품 가격 평가에 내장된 해운 데이터.

무역 경로

중요한 해상 무역 경로의 범위 확대.

Platts 가격 평가

방법론

S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.

모든 방법론 보기

