제품 및 솔루션
당사의 해운 시장 데이터 패키지에서 필수적인 건화물 운송 데이터를 찾으십시오.
건화물 시장에 대한 Platts 가격 데이터를 통해 글로벌 상업 해운의 흐름을 파악하십시오. 당사의 엄격한 방법론은 금속, 석탄, 전력, 농업을 포함하여 다양한 건화물에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 일일 가격 평가를 보장합니다. Platts Time Charter Equivalent에서 항해 차터 평가에 이르기까지, 당사의 분석 범위는 귀하가 필요한 중요한 지표를 포괄합니다.
해운 시장 데이터 서비스 내의 건화물 운송 시장 범위 및 Platts 가격에 대한 자세한 정보는 당사에 문의하십시오.
건화물 선박의 수익 측정
가격은 최신 시장 상황을 반영합니다
독립적이고 투명한 가격 평가
Platts Time Charter Equivalents(TCE) 지수는 건화물 선박의 일일 수익을 가장 정확하고 독립적이며 투명하게 측정합니다. 각 선박 크기에 대해 스크러버 장착 및 비장착 톤수의 가치를 매일 게시합니다.
건화물 운송은 원자재를 전 세계 산업 및 커뮤니티와 연결하는 글로벌 경제에 필수적입니다. 당사는 다음의 건화물 시장을 평가합니다.
이는 글로벌 무역량을 포착하는 종합 지수입니다. PDI는 케이프사이즈, Panamax/Kamsarmax, Ultramax 및 Supramax 부문 전반에 걸쳐 가중된 time charter equivalent 지수를 결합합니다. 하루당 미화로 가격이 책정되며, 주요 해운 경로 35개에 대한 운임을 반영합니다. 이 지수는 글로벌 건화물 해운을 모니터링하고 시장 투명성을 높이며 다양한 경로 거래를 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.
케이프사이즈, Panamax 및 Supramax 크기의 선박에 대한 30일 이상 Timecharter equivalent 요율 ($/일)
케이프사이즈에서 Handymax 크기의 선박을 위한 120개 이상의 항해 용선 요금
금속(제철용 석탄, 철광석, 알루미나, 보크사이트, 석회석, DBF 스크랩), 전력(석유 코크 - 연료 등급), 열탄, 농업(곡물, 설탕)을 포함한 모든 주요 건화물 화물의 보장.
백오피스 및 분석 데이터베이스에 쉽게 통합할 수 있는 형식 및 전달 방식 선택
글로벌 가격 평가를 통해 현재 시장 가치를 반영하여 자신 있게 거래합니다.
가격 이해를 바탕으로 계약서를 작성하고 자신 있게 협상합니다.
스팟 및 계약 가격으로 강력한 가격 및 비즈니스 전략을 개발합니다.
귀하의 선호 시간과 형식에 맞춰 회사 전반의 일일 마감 데이터를 효율적으로 액세스합니다.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.