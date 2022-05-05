건화물 시장에 대한 Platts 가격 데이터를 통해 글로벌 상업 해운의 흐름을 파악하십시오. 당사의 엄격한 방법론은 금속, 석탄, 전력, 농업을 포함하여 다양한 건화물에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 일일 가격 평가를 보장합니다. Platts Time Charter Equivalent에서 항해 차터 평가에 이르기까지, 당사의 분석 범위는 귀하가 필요한 중요한 지표를 포괄합니다.

해운 시장 데이터 서비스 내의 건화물 운송 시장 범위 및 Platts 가격에 대한 자세한 정보는 당사에 문의하십시오.