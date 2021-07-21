S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
당사의 해운 시장 데이터 패키지에서 필수적인 컨테이너 데이터를 찾으세요.
주요 및 확장 중인 해운 무역 경로 범위
컨테이너 요율, 벙커 요금, 탄소 배출 요금에 대한 월 평균
독립적이고 투명한 가격 책정 방법론
독립적이고 완전히 투명한 가격 벤치마크와 도구에 접근하여 화주, 운송업체, 물류 제공업체 및 최종 사용자가 협상에서 공정한 경쟁을 할 수 있도록 합니다. 효과적인 운영 비용 계획은 소비자와 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.
S&P Global Energy 해운 포트폴리오는 계약을 자신 있게 협상하고 견고한 거래 전략을 개발하며 미래를 명확하게 탐색할 수 있도록 도와줍니다.
당사는 40피트 등가 단위(FEU)와 20피트 등가 단위(TEU)에 대해 주요 컨테이너 해운 노선의 수출 및 수입 모두를 다룹니다.
26개 노선 커버 – 컨테이너 이동 비용에 대한 독립적인 현물 화물 운임 평가.
44개의 노선이 포함되어 있으며, 수출 및 수입이 포함됩니다. 컨테이너 화물의 연료 비용 추적을 용이하게 하기 위해 독립적인 벙커 가격 지수가 제공됩니다.
14개 노선이 포함되며, 유럽 연합 배출권 거래 시스템(EU ETS)과 관련된 배출 비용은 유럽 컨테이너 무역 노선에 대한 것입니다.
글로벌 Platts 컨테이너 가격 평가를 가중 평균한 단일 지수.
모든 PCR, PBC 및 PCEC용.
주요 컨테이너 경로에서 컨테이너 운송업체와 고객이 박스 요금 및 벙커 할증료($/FEU)를 협상할 수 있는 유연성을 제공하는 일일 지수. 컨테이너 벙커 요금 $/FEU 지수는 대표적인 항구에서 기타 투명한 변수와 함께 저유황 해양 가스 오일과 HFO 380 벙커 가격을 활용하며, 새로운 0.5% 저유황 벙커 연료 가격을 포함합니다.
동적 일일 현물 컨테이너 요금을 평가하는 가장 평판 좋은 서비스에 접근하세요.
최신 글로벌 가격 정보를 활용하여 계약 협상에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.
지속적인 압박이 존재하므로 부정적인 영향을 최소화하기 위해 올바른 데이터를 확보하는 것이 중요합니다.
2015년까지 거슬러 올라가는 모든 해운 경로에 걸쳐 있는 당사의 방대한 백 데이터를 활용하세요.
당사는 새로운 무역 경로를 포함하도록 가격 데이터 범위를 지속적으로 발전시킵니다.
극적으로 변화하는 무역 흐름에 발맞추고 가격 변동성에 대한 노출을 관리하기 위해 경쟁력을 유지합니다.
투명한 가격 책정과 방법론으로 공정한 경쟁 환경을 최대한 활용합니다.
상품 시장에 대한 새로운 규제의 영향을 준비합니다.
일일 및 역사적 현물 및 계약 가격 평가를 참조합니다.
그리고 회사 전반에 걸쳐 원하는 시간과 형식으로 일일 마감 데이터를 제공합니다.
Platts 가격 평가
S&P Global Energy의 방법론은 명확한 원칙과 기준을 통해 가격 평가의 모든 단계에서 시장 전문가를 지원하여 일관성과 견고한 신뢰성을 보장합니다.
