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제품
황산 수요는 다음과 같은 다양한 산업에서의 활용에 의해 결정됩니다:
글로벌 황산 시장은 산업 성장, 농업 수요, 인프라 개발과 같은 요인의 영향을 받습니다. 황산 가격은 황 가격 변동, 수급 불균형, 규제 정책 변화 등의 요인에 따라 변동성을 보일 수 있습니다.
S&P Global Energy는 전 세계 최대 규모의 무기 화학물질에 대한 포괄적인 분석과 전망을 제공합니다. S&P Global의 독보적인 비료 및 화학 분석에 Fertecon(퍼티콘)이 통합되면서 당사의 데이터와 전망이 한층 강화되었으며, 이러한 심도 있는 분석과 전망을 통해 고객은 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:
비(非)재량적 공급(제련 황산)과 재량적 생산 간의 균형을 이해함으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 이러한 지식은 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 하여, 사용자와 생산자 모두의 상업적 계획 수립을 개선합니다.
최근 시장 흐름의 맥락을 파악함으로써 한발 앞서 나갈 수 있습니다. 시장 변화가 향후 공급, 수요, 가격에 미치는 영향을 이해하여 변화하는 시장 역학에 부합하는 전략적 선택을 내릴 수 있습니다.
황산 프로젝트, 주요 황산 생산업체 및 무역 경로에 대한 당사의 상세 리뷰를 통해 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 포괄적인 정보는 황산 시장에 효과적으로 대응하고, 기회를 포착하며, 리스크를 완화하는 데 필요한 지식을 제공합니다.
비료 및 화학 부문에서 황산의 9가지 핵심 최종 용도에 대한 국가별 상세 수요 분석.
원황 기반(sulphur-burned), 제련 황산, 황철광 황산 등 글로벌 황산 공급에 대한 포괄적 분석.
무역 매트릭스와 무역 전망을 포함한 지역별 무역 리뷰.
원료 모델링, 유틸리티 및 고정비, 스팀 크레딧, 소비 계수 등을 포함하는 황산 비용 평가.
주요 글로벌 벤치마크 대비 현재 가격 및 전망 가격 분석.
2050년까지의 연간 전망 제공.
국가별 공급(총량 및 공급 유형별), 수요(총량 및 최종 용도별), 무역(전망 및 연도별 매트릭스), 비용 및 가격에 대한 이력 및 전망 데이터를 담은 포괄적인 Excel 데이터 파일.
리포트에 참여한 애널리스트와 1:1로 소통할 수 있는 Ask-the-Analyst(애널리스트 문의) 기능.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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