황산 수요는 다음과 같은 다양한 산업에서의 활용에 의해 결정됩니다:

화학: 비료, 세제, 합성수지 등 다양한 화학제품 생산의 핵심 원료로 사용됩니다.

비료 생산: 암모늄 인산염 기반 비료 생산에 필수적인 구성 요소입니다.

금속·제련(Metallurgical): 광석 침출과 철강 산세 공정에 사용됩니다.

글로벌 황산 시장은 산업 성장, 농업 수요, 인프라 개발과 같은 요인의 영향을 받습니다. 황산 가격은 황 가격 변동, 수급 불균형, 규제 정책 변화 등의 요인에 따라 변동성을 보일 수 있습니다.