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제품 및 솔루션
황 생산은 대부분 석유·가스 생산 과정에서 발생하는 부산물입니다. 최근까지도 황에 대한 관심은 공급 가능성이 수요와 어떻게 부합하는지, 특히 주요 비료 및 금속 처리 시장에서 이를 파악하는 데 집중되어 왔습니다. 그러나 저탄소 경제로의 전환이 예상됨에 따라 석유·가스 처리 과정에서의 황 생산은 감소할 것으로 보이며, 이로 인해 21세기 중반의 시장 역학은 지난 세기와는 크게 다를 것입니다.
S&P Global Energy는 글로벌 황 및 황산 시장에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 황산은 전 세계에서 가장 널리 사용되는 무기 화학물질인 만큼, 당사의 전문 애널리스트 팀은 업계 벤치마크 가격 평가, 실시간 데이터, 시장 동향, 심층 분석을 제공하여 비료·금속 가공·산업 시장 전반에 걸쳐 활용되는 두 제품의 복잡한 환경을 파악할 수 있도록 지원합니다.
당사의 '모든 형태의 황(sulphur-in-all-forms)' 분석은 원황(brimstone), 황철광(pyrites), 제련 황산(smelter acid)을 대상으로 생산·공급, 수요, 무역, 비용, 가격을 포괄적으로 다룹니다. 또한 황산 분석은 농업, 금속, 화학 산업 전반에 걸친 15개 주요 최종 용도 부문을 포함합니다.
당사의 황 및 황산 커버리지는 생산자, 트레이더, 바이어, 투자자 등 업계 전반에서 정보에 기반한 의사결정과 전략 최적화를 가능하게 합니다. S&P Global Energy의 황 및 황산 커버리지를 통해 시장 변화를 선도하고, 수익성을 극대화할 수 있습니다.
당사는 황 및 황산과 관련된 다양한 구독 제품을 제공합니다.
황 벤치마크 가격 및 주간 시장 인사이트 제공.
황산 벤치마크 가격 및 주간 시장 인사이트 제공.
황에 대한 단기 전망 제공.
황에 대한 2050년까지의 장기 전망 제공.
황산에 대한 2050년까지의 장기 전망 제공.
주요 황 및 황산 수입·수출 거점에 대한 벤치마크 커버리지를 포함한 당사의 광범위한 분석 서비스를 통해 전 세계 황 및 황산 시장에 대한 정보를 지속적으로 파악할 수 있습니다.
황 및 황산 가격, 시장 트렌드, 수급 역학 관련 최신 정보로 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
황 및 황산 시장 트렌드, 경쟁 구도, 규제 변화 관련 심층 분석의 혜택을 누릴 수 있습니다.
당사의 인사이트를 바탕으로 시장 변화를 예측하고 리스크를 완화하여 경쟁력과 수익성을 강화할 수 있습니다.
미주, 유럽·중동·아프리카(EMEA) 및 아시아·태평양의 주요 글로벌 시장을 분석하는 주간 황 및 황산 가격.
추적 정보 및 운임 평가.
가격 평가, 업계 뉴스, 지역별 시장 논평, 보고된 입찰, 오퍼 및 가격 지표를 포함한 글로벌 황 시장의 격주 요약.
가격 평가, 업계 뉴스, 지역별 시장 논평, 보고된 입찰, 오퍼 및 가격 지표를 포함한 글로벌 황산 시장의 격주 요약.
핵심 황 시장 전반에 걸친 단기(향후 12개월) 시장 동향, 선적 목록, 제품 원가 분석, 그리고 단기 시장 전망에 대한 종합 분석 제공.
글로벌·지역·국가별 시장을 심도 있게 분석합니다. 주요 프로젝트를 조명하고, 2050년까지의 공급, 총수요, 아홉 개 이상의 핵심 황 최종 용도 부문의 평가, 가격 및 비용을 전망함으로써 황, 제련 황산, 황철광을 포함한 황 시장 전반에 걸쳐 '모든 형태의 황(sulphur-in-all-forms)'에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 또한 각 제품별 핵심 이력 데이터와 전망치를 체계적으로 정리한 포괄적인 Excel 데이터 파일도 함께 제공됩니다.
글로벌·지역·국가별 시장을 심도 있게 분석합니다. 주요 프로젝트를 조명하고, 황산 산업 전반에 걸쳐 2050년까지의 공급, 수요(15개 최종 용도 시장에 대한 상세 데이터 및 분석 포함), 가격 및 비용을 전망합니다. 또한 각 제품별 핵심 이력 데이터와 전망치를 체계적으로 정리한 포괄적인 Excel 데이터 파일도 함께 제공됩니다.
미주, 유럽·중동·아프리카(EMEA) 및 아시아·태평양의 주요 글로벌 시장을 분석하는 주간 황 및 황산 가격.
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