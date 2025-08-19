황 생산은 대부분 석유·가스 생산 과정에서 발생하는 부산물입니다. 최근까지도 황에 대한 관심은 공급 가능성이 수요와 어떻게 부합하는지, 특히 주요 비료 및 금속 처리 시장에서 이를 파악하는 데 집중되어 왔습니다. 그러나 저탄소 경제로의 전환이 예상됨에 따라 석유·가스 처리 과정에서의 황 생산은 감소할 것으로 보이며, 이로 인해 21세기 중반의 시장 역학은 지난 세기와는 크게 다를 것입니다.

S&P Global Energy는 글로벌 황 및 황산 시장에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 황산은 전 세계에서 가장 널리 사용되는 무기 화학물질인 만큼, 당사의 전문 애널리스트 팀은 업계 벤치마크 가격 평가, 실시간 데이터, 시장 동향, 심층 분석을 제공하여 비료·금속 가공·산업 시장 전반에 걸쳐 활용되는 두 제품의 복잡한 환경을 파악할 수 있도록 지원합니다.

당사의 '모든 형태의 황(sulphur-in-all-forms)' 분석은 원황(brimstone), 황철광(pyrites), 제련 황산(smelter acid)을 대상으로 생산·공급, 수요, 무역, 비용, 가격을 포괄적으로 다룹니다. 또한 황산 분석은 농업, 금속, 화학 산업 전반에 걸친 15개 주요 최종 용도 부문을 포함합니다.

당사의 황 및 황산 커버리지는 생산자, 트레이더, 바이어, 투자자 등 업계 전반에서 정보에 기반한 의사결정과 전략 최적화를 가능하게 합니다. S&P Global Energy의 황 및 황산 커버리지를 통해 시장 변화를 선도하고, 수익성을 극대화할 수 있습니다.