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페이지 주요 내용

개요

S&P Global Energy의 암모니아 커버리지는 글로벌 암모니아 시장에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 전문 애널리스트 팀이 벤치마크 가격, 시장 리포팅, 심층 분석을 기반으로 복잡하고 빠르게 변화하는 암모니아 시장을 이해하고 대응할 수 있도록 지원합니다.

당사는 전통적인 비료 및 화학 시장은 물론, 새롭게 부상하는 운송·전력 부문에서 사용되는 기존(그레이) 암모니아와 클린(저탄소) 암모니아를 모두 분석합니다. 일일 및 주간 가격 평가를 비롯해 수급 역학, 무역, 비용, 트렌드, 규제 변화에 대한 인사이트를 제공합니다.

생산자, 트레이더, 구매자, 투자자 모두를 대상으로 당사의 암모니아 커버리지는 정보에 기반한 의사결정을 지원하고 전략 수립을 고도화할 수 있는 인사이트를 제공합니다. S&P Global Energy 암모니아 커버리지를 통해 시장 변화를 선제적으로 파악하고 수익을 극대화할 수 있습니다.

암모니아

당사 제품

Fertecon/Ammonia Market and Data File(퍼티콘/암모니아 시장 및 데이터 파일)

암모니아 벤치마크 가격과 주간 시장 인사이트 제공

Fertecon/Ammonia Futures(퍼티콘/암모니아 단기 전망)

단기 암모니아 전망 제공

Fertecon/Ammonia Outlook(퍼티콘/암모니아 전망)

2050년까지의 장기 전망 제공

Fertecon/Nitrogen Data File(퍼티콘/질소 데이터 파일)

종합적인 질소 비료 장기 분석에 암모니아 데이터를 바로 적용할 수 있도록 설계된 추가 구독 서비스

주요 혜택

포괄적인 커버리지

기존 암모니아와 클린 암모니아를 모두 포함하는 폭넓은 분석 범위를 바탕으로 글로벌 암모니아 시장에 대한 최신 동향을 파악할 수 있습니다.

실시간 데이터

암모니아 가격, 시장 동향, 수급 역학 관련 최신 정보를 바탕으로 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

시장 분석

암모니아 시장 동향, 경쟁 구도, 규제 변화에 대한 심층 분석을 활용할 수 있습니다.

리스크 완화

당사의 인사이트를 바탕으로 시장 변화를 예측하고 리스크를 완화하여 경쟁력과 수익성을 강화할 수 있습니다.

주요 특징