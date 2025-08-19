S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
제품 및 솔루션
S&P Global Energy의 암모니아 커버리지는 글로벌 암모니아 시장에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 전문 애널리스트 팀이 벤치마크 가격, 시장 리포팅, 심층 분석을 기반으로 복잡하고 빠르게 변화하는 암모니아 시장을 이해하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
당사는 전통적인 비료 및 화학 시장은 물론, 새롭게 부상하는 운송·전력 부문에서 사용되는 기존(그레이) 암모니아와 클린(저탄소) 암모니아를 모두 분석합니다. 일일 및 주간 가격 평가를 비롯해 수급 역학, 무역, 비용, 트렌드, 규제 변화에 대한 인사이트를 제공합니다.
생산자, 트레이더, 구매자, 투자자 모두를 대상으로 당사의 암모니아 커버리지는 정보에 기반한 의사결정을 지원하고 전략 수립을 고도화할 수 있는 인사이트를 제공합니다. S&P Global Energy 암모니아 커버리지를 통해 시장 변화를 선제적으로 파악하고 수익을 극대화할 수 있습니다.
암모니아 벤치마크 가격과 주간 시장 인사이트 제공
단기 암모니아 전망 제공
2050년까지의 장기 전망 제공
종합적인 질소 비료 장기 분석에 암모니아 데이터를 바로 적용할 수 있도록 설계된 추가 구독 서비스
기존 암모니아와 클린 암모니아를 모두 포함하는 폭넓은 분석 범위를 바탕으로 글로벌 암모니아 시장에 대한 최신 동향을 파악할 수 있습니다.
암모니아 가격, 시장 동향, 수급 역학 관련 최신 정보를 바탕으로 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
암모니아 시장 동향, 경쟁 구도, 규제 변화에 대한 심층 분석을 활용할 수 있습니다.
당사의 인사이트를 바탕으로 시장 변화를 예측하고 리스크를 완화하여 경쟁력과 수익성을 강화할 수 있습니다.
다음과 관련한 글로벌 일일 및 주간 가격 제공:
추적 정보 및 운임 평가.
가격 평가, 업계 뉴스, 지역별 시장 논평, 보고된 매수·매도 호가 및 가격 지표를 포함한 글로벌 암모니아 시장의 주간 요약.
핵심 비료 영양소 전반에 걸친 단기(향후 12개월) 시장 동향, 선적 목록, 제품 원가 분석, 그리고 단기 시장 전망에 대한 종합 분석 제공.
저탄소 암모니아 관련 정책 발표, 프로젝트 현황, 그리고 프로젝트에 대한 Fertecon 팀의 평가 점수판을 분석합니다. 또한 AESI(암모니아 에너지 대체 지수)를 기반으로 산출한 저탄소 암모니아의 현재 가격과 단기 가격 전망을 제공하며, AESI 예측치를 다운로드할 수 있습니다.
핵심 비료 영양소 전반에 걸쳐 주요 프로젝트를 상세히 다루고, 2050년까지의 수요·공급·가격·비용을 예측하며, 시장별 심층 분석을 제공합니다.
프로젝트와 설비 증설, 예상 수요와 공급, 정책 동향, 비용 및 가격 전망을 검토하여 2050년까지의 저탄소 암모니아 전망을 평가하며, 연간 전망 관련 종합 데이터 파일을 제공합니다.
당사의 모든 암모니아 관련 분석은 S&P Global이 축적한 방대한 상세 데이터와 분석 역량과의 시너지를 기반으로 합니다. 여기에는 석유 및 가스(석유 및 가스 페이지 링크), 수소(수소 페이지 링크), 화학(화학 페이지 링크), 해상 무역, 농업 전망, 그리고 당사의 자체적인 기후 변화 시나리오 예측이 포함됩니다.
다음과 관련한 글로벌 일일 및 주간 가격 제공: