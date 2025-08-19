문의하기

개요

종자 부문은 식량, 사료 및 비식품 용도의 작물 생산을 위해 재배자가 필요로 하는 핵심 농업 투입재 중 하나입니다. 전 세계 인구가 2050년까지 98억 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 기후 변화와 경작 가능한 토지의 제약으로 인해 비용 효율적인 종자 기술에 대한 필요성은 지속가능한 농업 생산 전략에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

전체 종자 시장은 기존 종자 부문과 유전자변형(GM) 종자 부문으로 구성됩니다. 기존 종자는 글로벌 시장을 형성하고 있는 반면, GM 종자는 북미와 남미, 아시아 일부 지역에서는 확고히 자리 잡았으나, 소비자 및 규제 장벽으로 인해 유럽에서는 거의 도입되지 못하고 있습니다.

GM 형질, 새로운 육종 기술 또는 새로운 비 GM 기술에 의해 주도되는 향후 종자 시장의 발전은 수확량, 영양 가치, 가뭄 및 스트레스 내성 향상에 필요한 개선을 제공하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.

주요 이점

포괄적인 커버리지

당사의 종자 서비스는 종자 품종, 시장 동향 및 규제 개발을 포함하여 글로벌 종자 산업 전반에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 종자 부문의 최신 발전 상황과 기회를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

시장 분석

당사의 전문 분석가 팀이 심층적인 시장 분석을 수행하여 시장 동향, 경쟁 환경 및 종자 산업의 새로운 기회에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 잠재적인 리스크와 기회를 식별할 수 있습니다.

규제, M&A, 그리고 제품 업데이트

당사는 전 세계 종자 규제의 최신 동향과 변화, 인수합병(M&A), 그리고 연구 및 제품 승인 관련 정보를 지속적으로 사용자에게 제공합니다. 이를 통해 규제 준수를 보장하고, 사용자가 복잡한 규제 환경을 효과적으로 이해하고 대응할 수 있도록 지원합니다.

전략적 인사이트

당사의 종자 서비스는 종자 산업에서 비즈니스 전략을 최적화하고 경쟁력을 강화하며 수익성을 극대화할 수 있도록 전략적 인사이트를 제공합니다.

주요 특징

시장 리포팅

여러 부문에 걸쳐 상업적 활동, 규제 및 시장 동향, 기업 재무 리포팅을 포함한 산업 이벤트를 일일 단위로 추적합니다.






주요 인사이트

산업에 영향을 미치는 핵심 이벤트를 신속하게 파악할 수 있도록 주제별 브리핑을 제공합니다.

 

 

 

 

종자 시장 분석

당사의 시장 선도적 종자 시장 분석 서비스는 종자 산업에 대한 10년 전망을 제공하며, 다년간의 과거 데이터와 분석, 향후 10년에 대한 시장 기대치를 포함합니다. 상용화된 GM 및 비 GM 종자 제품과 연구개발 단계에 있는 제품을 포함하여 종자 기업, 국가, 제품 및 작물 시장을 포괄합니다.
 

종자 시장 데이터베이스

종자 시장 데이터(Seed Market Data)는 장기적인 전략 수립을 지원하기 위해 종자 품종, 형질, 기업 데이터에 대한 독보적이고 세분화된 인사이트를 제공합니다. 온라인 서비스는 주요 글로벌 국가와 작물을 대상으로, 육종가 및 종자 기업별 선도 품종·형질에 대한 재배 면적, 종자 물량, 시장 부문 가치 데이터에 대한 접근을 제공합니다.
 

종자 혁신

종자 혁신(Seed Innovation)은 형질전환 및 최첨단 신유전체기술(NGT)을 포함한 육종 기술로 개발된 제품 데이터를 활용하여 종자 혁신의 진전을 탐구합니다. 이를 통해 규제, 상용화 및 형질/적용 세부 정보를 포함한 세분화된 정보를 제공하며, 50개국 이상과 모든 주요 작물을 포괄합니다.

