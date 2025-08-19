종자 부문은 식량, 사료 및 비식품 용도의 작물 생산을 위해 재배자가 필요로 하는 핵심 농업 투입재 중 하나입니다. 전 세계 인구가 2050년까지 98억 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 기후 변화와 경작 가능한 토지의 제약으로 인해 비용 효율적인 종자 기술에 대한 필요성은 지속가능한 농업 생산 전략에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

전체 종자 시장은 기존 종자 부문과 유전자변형(GM) 종자 부문으로 구성됩니다. 기존 종자는 글로벌 시장을 형성하고 있는 반면, GM 종자는 북미와 남미, 아시아 일부 지역에서는 확고히 자리 잡았으나, 소비자 및 규제 장벽으로 인해 유럽에서는 거의 도입되지 못하고 있습니다.

GM 형질, 새로운 육종 기술 또는 새로운 비 GM 기술에 의해 주도되는 향후 종자 시장의 발전은 수확량, 영양 가치, 가뭄 및 스트레스 내성 향상에 필요한 개선을 제공하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.