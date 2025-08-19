S&P Global Offerings
종자 부문은 식량, 사료 및 비식품 용도의 작물 생산을 위해 재배자가 필요로 하는 핵심 농업 투입재 중 하나입니다. 전 세계 인구가 2050년까지 98억 명에 이를 것으로 예상되는 가운데, 기후 변화와 경작 가능한 토지의 제약으로 인해 비용 효율적인 종자 기술에 대한 필요성은 지속가능한 농업 생산 전략에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
전체 종자 시장은 기존 종자 부문과 유전자변형(GM) 종자 부문으로 구성됩니다. 기존 종자는 글로벌 시장을 형성하고 있는 반면, GM 종자는 북미와 남미, 아시아 일부 지역에서는 확고히 자리 잡았으나, 소비자 및 규제 장벽으로 인해 유럽에서는 거의 도입되지 못하고 있습니다.
GM 형질, 새로운 육종 기술 또는 새로운 비 GM 기술에 의해 주도되는 향후 종자 시장의 발전은 수확량, 영양 가치, 가뭄 및 스트레스 내성 향상에 필요한 개선을 제공하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
당사의 종자 서비스는 종자 품종, 시장 동향 및 규제 개발을 포함하여 글로벌 종자 산업 전반에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 종자 부문의 최신 발전 상황과 기회를 지속적으로 파악할 수 있습니다.
당사의 전문 분석가 팀이 심층적인 시장 분석을 수행하여 시장 동향, 경쟁 환경 및 종자 산업의 새로운 기회에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 잠재적인 리스크와 기회를 식별할 수 있습니다.
당사는 전 세계 종자 규제의 최신 동향과 변화, 인수합병(M&A), 그리고 연구 및 제품 승인 관련 정보를 지속적으로 사용자에게 제공합니다. 이를 통해 규제 준수를 보장하고, 사용자가 복잡한 규제 환경을 효과적으로 이해하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
당사의 종자 서비스는 종자 산업에서 비즈니스 전략을 최적화하고 경쟁력을 강화하며 수익성을 극대화할 수 있도록 전략적 인사이트를 제공합니다.
여러 부문에 걸쳐 상업적 활동, 규제 및 시장 동향, 기업 재무 리포팅을 포함한 산업 이벤트를 일일 단위로 추적합니다.
산업에 영향을 미치는 핵심 이벤트를 신속하게 파악할 수 있도록 주제별 브리핑을 제공합니다.
당사의 시장 선도적 종자 시장 분석 서비스는 종자 산업에 대한 10년 전망을 제공하며, 다년간의 과거 데이터와 분석, 향후 10년에 대한 시장 기대치를 포함합니다. 상용화된 GM 및 비 GM 종자 제품과 연구개발 단계에 있는 제품을 포함하여 종자 기업, 국가, 제품 및 작물 시장을 포괄합니다.
종자 시장 데이터(Seed Market Data)는 장기적인 전략 수립을 지원하기 위해 종자 품종, 형질, 기업 데이터에 대한 독보적이고 세분화된 인사이트를 제공합니다. 온라인 서비스는 주요 글로벌 국가와 작물을 대상으로, 육종가 및 종자 기업별 선도 품종·형질에 대한 재배 면적, 종자 물량, 시장 부문 가치 데이터에 대한 접근을 제공합니다.
종자 혁신(Seed Innovation)은 형질전환 및 최첨단 신유전체기술(NGT)을 포함한 육종 기술로 개발된 제품 데이터를 활용하여 종자 혁신의 진전을 탐구합니다. 이를 통해 규제, 상용화 및 형질/적용 세부 정보를 포함한 세분화된 정보를 제공하며, 50개국 이상과 모든 주요 작물을 포괄합니다.
