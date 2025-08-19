문의하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사 팀에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 상품을 찾아드립니다.

영업팀 문의 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

시장 업데이트, 속보, 분석, 전망, 기본 데이터 및 도구에 액세스하세요.

당사의 작물 과학 서비스는 작물 보호 및 종자 시장에 관한 시장 선도적 뉴스, 분석 및 데이터를 제공합니다. 해당 커버리지는 인수합병부터 연구 및 제품 승인, 규제 변화부터 생물학적 방제제, 새로운 종자 육종 기술, 디지털 농업과 같은 기술 개발에 이르기까지 다양한 정보를 포함합니다.

심층적인 시장 분석, 시장 전망 및 분석가 전문성을 바탕으로, 독자적인 데이터를 활용하여 상업 및 연구 전략 수립을 지원합니다. 본 서비스에는 주요 작물, 지리적 구분 및 제품 전반에 대한 시장 규모 및 세분화 데이터 접근이 포함되며, 유효성분 및 제품 브랜드별 매출 가치, 판매량, 처리 면적 데이터를 제공합니다.

시장 분석 커버리지

산업 개요 및 전망

  • 농약 시장
  • 생물학적 제제 시장
  • 상업용 종자 시장
  • 과거 맥락 및 예측

 






 

 

 

기업

 
  • 작물 보호(전통적 제제와 생물학적 제제) 및 종자 시장에서 활동하는 선도 기업 프로파일링
  • 과거 성과와 향후 전략에 대한 인사이트
  • 연구개발 파이프라인 논의를 포함한 지역 및 제품 부문별 구분
  • 디지털 농업 등 병행 산업 및 지속가능성에 대한 약속 논의
     

최종 사용자 시장

 

다음 관점에서 본 과거 시장 실적과 전망에 대한 논의:

  • 주요 작물 보호 및 종자 국가 시장
  • 주요 작물 보호 및 종자 작물 시장
                                                

                   

                                                                        

                                                                                                                                   

제품

 

다음 관점에서 본 시장 성과 논의:

  • 전통적 화학 계열 및 유효성분
  • 생물학적 방제제, 생물자극제, 생물비료를 포함한 생물학적 제품 성과
  • 전통 종자, 유전자변형(GM) 및 유전자편집(GE) 품종                                                                           
                                                  
                                                                     

시장 데이터 커버리지

농약

다년간의 시장 조사 데이터 추적:

  • 상업적으로 중요한 모든 유효성분 및 최종 사용자 브랜드
  • 모든 주요 지역 및 핵심 작물군
  • 유효성분 및 제형 수준의 가치, 물량, 적용 면적 데이터


 

 

생물학적 제제

정기 업데이트를 통해 다음 항목 추적:
 

  • 700개 이상의 기업
  • 7,200개 이상의 브랜드
  • 종 및 균주 수준까지 세분된 1,900개 이상의 유효성분
  • 1,700건 이상 산업 이벤트 추적
     



 

 

 

종자

다년간의 시장 조사 데이터 추적:

  • 종자 품종과 형질
  • 기업 정보
  • 51개 국가 시장
  • 9가지 주요 작물군
  • 종자 가치, 물량, 종자 가격, 파종 밀도, 선도적 육종가 및 품종 데이터
                           

 

 

 

종자 혁신

정기 업데이트를 통해 다음 항목 추적:
 

  • 3,000개 이상의 GMO 및 750개 이상의 NGT
  • 59개국
  • 57개 작물(과일 및 채소 31개 작물과 곡물 및 유지작물 범주 26종)
  • 시장 현황
  • 육종 기술
  • 규제 상태
  • 적용 유형
  • 규제 기관
  • R&D 제품 개발 단계
     

시장 리포팅 커버리지

헤드라인 및 분석

다음 산업 이벤트를 일일 단위로 추적:

  • 상업적 활동
  • 규제 및 시장
  • 기업 재무 리포팅

다수 부문 포괄:

  • 전통적 농약
  • 생물학적 제제
  • 종자
  • 디지털 농업
     

인터뷰

작물 과학팀이 각 업계의 리더들과 정기적으로 인터뷰를 진행하여 기업 전략에 대한 이해를 제공         
                      
                                                                     








 

데이터 도구

다음 항목을 포괄하는 추적기 제공:

  • 인수합병
  • 유효성분 승인 및 금지
  • 유효성분 금지
  • R&D 파이프라인


     

 

 

지원 대상

당사의 부문 전문가는 독자적인 데이터, 심층적인 시장 분석 및 정확한 예측의 핵심 역량을 바탕으로, 최신 산업 동향과 신흥 동향에 대한 인사이트를 결합하여 시장에 대한 독보적인 시각을 제공합니다.

시장 인텔리전스

  • 상세한 경쟁사 성과 인텔리전스를 통해 내부 예측 정확도 향상 및 시장 전략 수립 지원
  • 견고한 전략 계획을 수립 및 사내 시장 규모 산정과 예측 모델링의 정확도 향상

영업 및 마케팅

  • 과거 시장 동향, 혁신 뉴스, 상업 활동 분석을 통해 전략적 집중이 필요한 성장 시장 식별

제품 연구개발

  • 제품 및 혁신 환경을 이해하고, 신제품의 잠재적 활용처를 식별하며, 현재 시장 성과 평가 및 신규 제품 기회 도출
  • 경쟁사 파이프라인 제품으로 인한 비즈니스 리스크를 사전에 평가하여 잘못된 투자 결정 가능성 감소
  • 수요를 견인하는 작물 지역 및 제품 부문을 파악하여 제품 파이프라인에 반영

규제 부서

  • 주요 제품 또는 핵심 시장에 영향을 미치는 규제 변화 파악
  • 규제가 시장 동향에 미치는 영향 이해
  • 규제 변화 및 정책 개발로 인한 과제와 기회 대응

추가 정보 요청

이 제품에 관심이 있으신가요?

양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.

Clicking on the confirm button means that you acknowledge that you have read and agree to our Terms of Use and Privacy Policy, including transfer of your personal information outside of the jurisdiction in which you are located .