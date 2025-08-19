당사의 작물 과학 서비스는 작물 보호 및 종자 시장에 관한 시장 선도적 뉴스, 분석 및 데이터를 제공합니다. 해당 커버리지는 인수합병부터 연구 및 제품 승인, 규제 변화부터 생물학적 방제제, 새로운 종자 육종 기술, 디지털 농업과 같은 기술 개발에 이르기까지 다양한 정보를 포함합니다.

심층적인 시장 분석, 시장 전망 및 분석가 전문성을 바탕으로, 독자적인 데이터를 활용하여 상업 및 연구 전략 수립을 지원합니다. 본 서비스에는 주요 작물, 지리적 구분 및 제품 전반에 대한 시장 규모 및 세분화 데이터 접근이 포함되며, 유효성분 및 제품 브랜드별 매출 가치, 판매량, 처리 면적 데이터를 제공합니다.