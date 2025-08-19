S&P Global Offerings
작물 보호 부문은 식량, 사료 및 비식품 용도의 작물 재배를 가능하게 하는 필수 농업 투입재를 공급하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 전 세계 인구가 2050년까지 98억 명으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 경작 가능한 토지는 제한적이므로 제초제, 살충제, 살균제, 종자 처리제, 살선충제와 같은 효과적인 작물 보호 솔루션에 대한 수요는 그 어느 때보다 절실해지고 있습니다. 이러한 긴급성은 기존 작물 보호 제품에 대한 저항성 증가로 인해 더욱 심화되고 있으며, 이는 식량 생산의 미래를 위해 혁신적이고 지속가능한 농업 전략이 필수적임을 의미합니다.
그러나 이러한 수요를 충족하는 데 있어 업계는 상당한 도전에 직면해 있습니다. 규제가 점점 더 엄격해지면서 농민들이 사용할 수 있는 제품 수는 감소하고 있으며, R&D 중심 기업의 혁신 비용은 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 생물학적 제제 및 정밀 농업 부문, 제품 수명주기 관리, 그리고 새로운 화학 계열 탐색 분야에서 새로운 산업 기회를 창출하고 있습니다.
당사의 작물 과학(Crop Science) 서비스는 살충제, 제초제, 살균제, 생물학적 방제제뿐만 아니라 생물자극제, 생물비료 등 2,500개 이상의 유효성분 정보를 포함하여 글로벌 작물 보호 산업 전반에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 최신 동향, 시장 역학 및 규제 개발 상황을 지속적으로 파악할 수 있습니다.
전문 분석가 팀이 심층 시장 분석을 수행하여 시장 트렌드, 경쟁 구도, 그리고 새롭게 부상하는 기회에 대한 인사이트를 제공합니다. 이는 사용자가 작물보호 산업 내 잠재적 위험과 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다.
전 세계 작물 보호 규제 프레임워크의 최신 규제 동향과 변화를 지속적으로 파악할 수 있도록 지원하여 컴플라이언스를 보장하고 복잡한 규제 환경을 효과적으로 대응할 수 있도록 돕습니다.
당사의 작물 과학 서비스는 사업 전략 최적화, 경쟁력 강화, 수익성 극대화를 위한 전략적 인사이트를 제공합니다. S&P Global Energy 서비스를 활용하여 작물 보호 산업에서 경쟁 우위를 달성하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
상업적 활동, 규제 및 법적 환경, 시장 동향, 지속가능성, 기업 재무 리포팅 등을 포함하여 여러 부문에 걸친 산업 동향을 일일 단위로 종합 추적합니다.
산업에 영향을 미치는 핵심 이벤트를 신속하게 파악할 수 있도록 주제별 브리핑을 제공합니다.
M&A, AI(유효성분) 승인 및 금지, R&D 파이프라인을 추적합니다.
시장을 선도하는 당사의 생물학적 제제 시장 분석(Biologicals Market Analysis) 서비스는 작물, 기업, 국가별 시장, 제품, 연구개발(R&D) 관점에서 생물학적 제제 시장에 대한 연간 분석 및 전망을 제공합니다.
농약 시장 데이터(Agrochemical Market Data)는 시장조사 설문 결과를 제공하며, 주요 국가/작물 시장에서 사용되는 주요 제품(제형 브랜드 및 유효성분 수준 모두)을 강조합니다. 시장 규모는 가치(백만 달러, USD), 물량(천 톤), 면적(천 헥타르) 기준으로 제공됩니다. 본 서비스는 10년 이상 축적된 독자적인 작물보호 데이터와 더불어, 광범위한 농업비즈니스 전문가 팀이 보유한 데이터와 정보를 기반으로 지원됩니다.
생물학적 제제 시장 데이터(Biologicals Market Data)는 BCA(생물적 방제제), 생물자극제, 생물비료 전반에 걸친 제품, 브랜드, 기업에 대한 객관적이고 최신의 데이터에 접근할 수 있게 합니다. 제품 데이터세트에는 제조사, 적용 작물 및 해충, 제형 유형, 매출 가치, 규제 상태가 포함됩니다.
시장을 선도하는 당사의 농약 시장 분석(Agrochemical Market Analysis) 서비스는 작물보호 시장의 동향을 심층적으로 다루며, 주요 작물, 기업, 국가별 시장, 제품 관점에서의 연간 시장 분석 및 전망과 함께 연구개발(R&D) 파이프라인 개요를 제공합니다. 또한 연구 단계에 있는 제품을 포함하여, 모든 주요 농약 및 생물농약을 망라한 검색 가능한 제품 디렉토리를 포함하고 있습니다.
