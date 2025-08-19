작물 보호 부문은 식량, 사료 및 비식품 용도의 작물 재배를 가능하게 하는 필수 농업 투입재를 공급하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 전 세계 인구가 2050년까지 98억 명으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 경작 가능한 토지는 제한적이므로 제초제, 살충제, 살균제, 종자 처리제, 살선충제와 같은 효과적인 작물 보호 솔루션에 대한 수요는 그 어느 때보다 절실해지고 있습니다. 이러한 긴급성은 기존 작물 보호 제품에 대한 저항성 증가로 인해 더욱 심화되고 있으며, 이는 식량 생산의 미래를 위해 혁신적이고 지속가능한 농업 전략이 필수적임을 의미합니다.

그러나 이러한 수요를 충족하는 데 있어 업계는 상당한 도전에 직면해 있습니다. 규제가 점점 더 엄격해지면서 농민들이 사용할 수 있는 제품 수는 감소하고 있으며, R&D 중심 기업의 혁신 비용은 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 생물학적 제제 및 정밀 농업 부문, 제품 수명주기 관리, 그리고 새로운 화학 계열 탐색 분야에서 새로운 산업 기회를 창출하고 있습니다.