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Platts 솔벤트와이어(Platts Solventswire)는 글로벌 생산자부터 소비자에 이르는 용제 시장 전반에서 거래, 구매 또는 판매에 관여하는 시장 참여자를 위해 설계된 주간 시장 리포트입니다. 본 리포트는 최신 글로벌 용제 가격, 뉴스 및 종가 기준 시장 가격 평가에 대해 온라인 및 모바일을 통한 접근을 제공합니다.
강력한 가격 전략 및 비즈니스 전략 개발
원료 및 유도체 가격의 주요 동인을 이해하여 자신 있는 트레이딩, 계약서 작성 및 거래 협상 지원
용제 시장 가격 트렌드에 대한 이해를 바탕으로 최적의 거래 조건 협상 지원 및 마진 보호
다양한 거래 패턴, 가격 트렌드 및 주요 시장 특성을 식별하여 시의성이 중요한 기회를 포착하고 장기적 성과 도출
내수 및 수출용 용제 제품의 가격 파악
데스크톱, 태블릿 또는 스마트폰을 통한 최신 가격 변동 정보 및 시장 뉴스를 지속적으로 확인
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.