Platts M2M-벤젠(Platts M2M-Benzene)은 최대 24개월까지의 정량 기반 포워드 곡선을 제공하며, 아시아, 유럽 및 북미 시장을 대상으로 지역별 일일 커버리지를 제공합니다. 본 서비스는 에너지 리스크 관리자와 트레이더의 요구사항을 충족하도록 설계됐으며, 시장에서 관찰되는 가격 간 상관관계에 대한 Platts의 전문 분석과 방대한 과거 가격 데이터베이스를 결합한 석유화학 업계 유일의 정량 모델입니다.