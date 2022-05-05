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페이지 주요 내용

개요

Platts M2M-벤젠(Platts M2M-Benzene)은 최대 24개월까지의 정량 기반 포워드 곡선을 제공하며, 아시아, 유럽 및 북미 시장을 대상으로 지역별 일일 커버리지를 제공합니다. 본 서비스는 에너지 리스크 관리자와 트레이더의 요구사항을 충족하도록 설계됐으며, 시장에서 관찰되는 가격 간 상관관계에 대한 Platts의 전문 분석과 방대한 과거 가격 데이터베이스를 결합한 석유화학 업계 유일의 정량 모델입니다.

주요 이점

  • 명확하고 정보에 기반한 가치 평가를 통해 투자 및 트레이딩 의사결정 고도화
  • Platts의 독립적 제3자 솔루션이 제공하는 상호 검증 및 견제 체계를 활용하여 효율적인 리스크 관리에 대한 의지 강조
  • 포트폴리오에 대한 시가 평가(Mark-to-market) 평가 및 손익(P&L) 산출 지원
  • 위험가치(VaR), 위험수익(EaR), 위험현금흐름(CFaR), 그 외 다양한 일일 위험 관리 측정의 산출 및 보고 기능
  • 가격 모델링, 파생상품의 현재 가치 계산, 동향 예측, 실물 및 금융 자산 평가 고도화
  • 내부적으로 생성된 포워드 곡선 검증
  • 리스크 분해 및 세분화, 스트레스 테스트, 시나리오 분석 등 핵심 포트폴리오 리스크 관리 기능 수행
  • 중립적 데이터를 기반으로 거래상대방 리스크 측정 및 담보 관리 지원
  • 전략적 자산, 인수 합병, 인프라 투자 결정 최적화
  • 투명한 방법론에 기반한 표준화되고 업계에서 채택된 독립적 가치 평가를 통해 법적 또는 계약상 분쟁 해결

제품 특징

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

당사가 선택받는 이유

독보적인 경험

100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.

벤치마크 가격

250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.

견고한 방법론

엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.

맞춤형 데이터

기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.

가격 전문가

전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.

독립적인 출처

Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.

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