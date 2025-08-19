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Platts 글로벌 폴리올레핀 전망은 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌에 대한 분기별 10년 수요·공급 분석과 함께, 에틸렌 및 유도체, 프로필렌 및 유도체에 대한 단기 전망을 제공합니다. 고객은 통합 데이터, 시장 인사이트 및 당사 애널리스트와의 직접적인 소통 기회를 확보할 수 있습니다.
Platts 글로벌 폴리올레핀 전망은 전략 기획자, 리스크 관리자, 리서치 애널리스트, 트레이더 및 브로커 등 폴리머 시장에 참여하는 모든 이해관계자에게 필수적인 분석 도구입니다.
Excel 데이터 다운로드를 통해 비즈니스에 필요한 데이터 모델링 지원
대규모 데이터를 신속하게 분석하고 주요 트렌드 식별
주요 지역 및 글로벌 시장 활동에 대한 핵심 인사이트를 기반으로 경쟁 우위 확보
일일 및 과거 현물 및 계약 가격 평가를 활용하여 본질적으로 강력한 가격 전략 및 비즈니스 전략 수립
에틸렌과 유도체 및 프로필렌과 유도체에 대한 단기 분석과 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌에 대한 장기 분석을 제공합니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.