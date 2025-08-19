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페이지 주요 내용

개요

화학 시장 전반에 걸쳐 수요·공급, 가격 벤치마크, 교역 데이터, 원가 및 마진 정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

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주요 이점

글로벌 화학 시장에 대한 종합적인 인사이트를 통해 비즈니스 운영 전반에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 시장 역학에 대한 이해부터 가격 전략 수립, 리스크 관리까지 지원하는 당사 서비스는 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 합니다. 시장 확장 기회를 식별하고, 시장 환경에 부합하는 전략을 수립하며, 조달·영업·마케팅·트레이딩 활동을 최적화하여 경쟁에서 앞서나갈 수 있습니다.

동시에 여러 화학 시장에 대한 가시성 확보

워크플로 간소화

의사결정 속도 향상

개별 화학제품에 대해 수급, 가격 벤치마크, 교역 정보, 원가, 마진, 뉴스 등 다양한 데이터포인트 확보

사용자 니즈에 맞는 맞춤형 화면 구성

제품 특징

올레핀 및 유도체, 아로마틱스 및 섬유, 플라스틱 및 순환경제, 무기화학 및 클로르알칼리, 메탄올 및 유도체에 대한 단·장기 데이터와 전망 범위를 확대했습니다.

  • 장기 수요·공급: 95개국 화학 시장의 장기 수요 및 공급 트렌드에 대한 심층 분석 제공. 경제 성장, 규제 변화, 소비자 트렌드 등 장기 시장 역학에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 인사이트 제공.
  • 단기 및 장기 가격 전망: Platts 가격 평가를 기반으로 한 시의성 있는 가격 전망을 통해 사용자가 가격 변동을 예측하고 데이터 기반 의사결정을 내리도록 지원.
  • 전문가 인사이트: 시장 동향, 새롭게 대두되는 과제와 기회에 대한 전문가 분석과 해설 제공.
  • 자산 정보: 생산 능력, 적용 기술, 지리적 위치를 포함한 화학 생산 및 공정 설비에 대한 상세 정보 제공.
  • 무역 데이터 및 거래 흐름: 수입·수출 물량을 포함한 화학제품의 글로벌 무역 흐름에 대한 포괄적 데이터 제공.
  • 플랜트 가동 중단 정보: 플랜트 가동 중단 및 운영 차질 관련 정보 제공
  • 모던하고 매력적인 사용자 인터페이스
  • 데이터, 핵심 차트 및 서면 분석에 대한 손쉬운 접근
  • 단일 뷰: 시장 분석을 Platts 벤치마크 가격 평가 및 시장에 영향을 미치는 최신 뉴스 정보와 나란히 확인 가능
  • 데이터 가공 및 시각화 기능
  • 사용자 니즈에 맞는 맞춤형 화면 구성 옵션
  • 최신 데이터로 자동 업데이트되는 Excel 파일을 포함한 유연한 데이터 다운로드 옵션
  • API 제공 옵션을 통해 데이터가 기존 워크플로 및 분석 도구와 원활히 통합되도록 지원
  • 200명의 시장 전문가 팀에 대한 접근

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

당사가 선택받는 이유

연결된 인텔리전스

S&P Global의 원유, 정유제품, NGL, 경제 지표 및 교역 데이터와 화학 인사이트를 유기적으로 통합하여 활용할 수 있습니다. 또한 범용 화학제품부터 스페셜티 화학제품, 최종 수요 시장까지 연결된 데이터를 통해 화학 가치사슬 전반을 일관된 관점에서 분석할 수 있습니다. S&P Global의 광범위한 원자재 및 시장 커버리지를 바탕으로 화학 인사이트의 전제를 신뢰할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스 전반에 걸친 일관되고 통합된 전망 수립이 가능합니다.

벤치마크와의 통합

가격 전망은 Platts 가격 평가를 기반으로 하므로 가격 이력, 오늘의 가격, 그리고 당사의 전망에 원활하게 접근할 수 있습니다.

통합 플랫폼

단일 화면에 통합된 화학 리서치, 인사이트, 가격 및 뉴스 데이터와 최신 디지털 기능을 통해, 워크플로를 최적화하고 신속한 의사결정을 지원합니다.

원하는 방식으로 제공되는 맞춤 데이터

당사 데이터와 인사이트를 고객의 워크플로에 맞춰 유연하게 활용할 수 있습니다. 추가 분석을 위해 데이터를 다운로드하고, 당사 API를 활용해 조직의 역량을 강화할 수 있습니다.

종합 인사이트

광범위한 화학 시장 전반의 역학, 동향 및 동인을 분석할 수 있습니다.

업계 전문가 직접 지원

글로벌 화학 시장 전반에서 활동하는 전문가들이 전문적인 핵심 분석을 제공합니다.

화학 시장 인사이트 – 향상된 분석 및 예측 서비스에 관해 영업팀에 문의하세요

아래 양식을 작성해 주시면, 당사 영업팀 담당자가 연락드려 당사의 제품과 서비스가 귀사의 성장과 성공에 어떻게 기여할 수 있는지 안내해 드리겠습니다.