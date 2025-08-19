S&P Global의 원유, 정유제품, NGL, 경제 지표 및 교역 데이터와 화학 인사이트를 유기적으로 통합하여 활용할 수 있습니다. 또한 범용 화학제품부터 스페셜티 화학제품, 최종 수요 시장까지 연결된 데이터를 통해 화학 가치사슬 전반을 일관된 관점에서 분석할 수 있습니다. S&P Global의 광범위한 원자재 및 시장 커버리지를 바탕으로 화학 인사이트의 전제를 신뢰할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스 전반에 걸친 일관되고 통합된 전망 수립이 가능합니다.