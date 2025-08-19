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평가 방법론
Methodology & Participation
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글로벌 화학 시장에 대한 종합적인 인사이트를 통해 비즈니스 운영 전반에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 시장 역학에 대한 이해부터 가격 전략 수립, 리스크 관리까지 지원하는 당사 서비스는 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 합니다. 시장 확장 기회를 식별하고, 시장 환경에 부합하는 전략을 수립하며, 조달·영업·마케팅·트레이딩 활동을 최적화하여 경쟁에서 앞서나갈 수 있습니다.
동시에 여러 화학 시장에 대한 가시성 확보
워크플로 간소화
의사결정 속도 향상
개별 화학제품에 대해 수급, 가격 벤치마크, 교역 정보, 원가, 마진, 뉴스 등 다양한 데이터포인트 확보
사용자 니즈에 맞는 맞춤형 화면 구성
올레핀 및 유도체, 아로마틱스 및 섬유, 플라스틱 및 순환경제, 무기화학 및 클로르알칼리, 메탄올 및 유도체에 대한 단·장기 데이터와 전망 범위를 확대했습니다.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
S&P Global의 원유, 정유제품, NGL, 경제 지표 및 교역 데이터와 화학 인사이트를 유기적으로 통합하여 활용할 수 있습니다. 또한 범용 화학제품부터 스페셜티 화학제품, 최종 수요 시장까지 연결된 데이터를 통해 화학 가치사슬 전반을 일관된 관점에서 분석할 수 있습니다. S&P Global의 광범위한 원자재 및 시장 커버리지를 바탕으로 화학 인사이트의 전제를 신뢰할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스 전반에 걸친 일관되고 통합된 전망 수립이 가능합니다.
가격 전망은 Platts 가격 평가를 기반으로 하므로 가격 이력, 오늘의 가격, 그리고 당사의 전망에 원활하게 접근할 수 있습니다.
단일 화면에 통합된 화학 리서치, 인사이트, 가격 및 뉴스 데이터와 최신 디지털 기능을 통해, 워크플로를 최적화하고 신속한 의사결정을 지원합니다.
당사 데이터와 인사이트를 고객의 워크플로에 맞춰 유연하게 활용할 수 있습니다. 추가 분석을 위해 데이터를 다운로드하고, 당사 API를 활용해 조직의 역량을 강화할 수 있습니다.
광범위한 화학 시장 전반의 역학, 동향 및 동인을 분석할 수 있습니다.
글로벌 화학 시장 전반에서 활동하는 전문가들이 전문적인 핵심 분석을 제공합니다.