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페이지 주요 내용

당사의 환경 레지스트리는 글로벌 탄소, 수자원 및 생물다양성 크레딧을 금융시장 기반의 중앙 집중형 레지스트리에서 통합 관리할 수 있는 유일한 플랫폼입니다. 

크레딧 등록을 원하는 프로젝트 개발자, 크레딧을 조달하는 잠재 구매자, 환경 전략을 시행하는 규제 당국 및 표준 제정 기관 모두를 지원합니다. 또한 환경 포트폴리오의 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 관리와 기존 및 신흥 환경 프로그램과 시장 전반에 대한 지원을 제공합니다. 이를 통해 글로벌 환경 시장에서 투명성, 효율성 및 확장성을 향상시킬 수 있습니다.

수치로 보는 영향력

제품 개요

고품질 환경 레지스트리 구현을 위한 전문 소프트웨어 및 역량

S&P Global은 상품 시장에서 신뢰받는 독립적인 정보 제공자입니다. 탄소 및 환경 시장에 대한 깊이 있는 이해와 지난 15년간 시장을 선도하는 환경 레지스트리 소프트웨어를 개발해 온 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 프로그램 및 표준으로부터 선택받고 있습니다. 

금융권 수준 플랫폼

당사의 환경 레지스트리는 금융권 수준의 품질을 갖추고 있으며, 확장이 가능하고 유연하게 구성할 수 있습니다. 또한, 환경 포트폴리오 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 관리와 기존 및 신흥 환경 프로그램과 시장 전반에 대한 지원을 제공하여, 탄소, 수자원 및 생물다양성 전반의 글로벌 환경 시장에서 투명성, 효율성 및 확장성을 향상시킵니다.

전문가 운영 서비스 기반 지원

소프트웨어와 더불어 운영 지원, 호스팅, 유지보수 및 교육을 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다.

시장 신뢰성 및 표준화 지원

핵심 인프라를 통해 표준 및 프로그램의 프로토콜과 요구사항 준수 여부를 손쉽게 모니터링할 수 있으며, 보다 신뢰할 수 있는 환경 시장 구축에 기여합니다.

최근 개선 사항

S&P Global Energy는 2009년부터 탄소, 수자원, 생물다양성 환경 레지스트리를 구축하여, 해당 분야에서 15년 이상의 경험을 축적한 선도 기업입니다. 당사의 기존 환경 레지스트리 솔루션은 맞춤형·즉시 도입 가능한 인프라 소프트웨어 기술과 서비스형 레지스트리(registry-as-a-service) 플랫폼으로 대폭 개선되었습니다. 새롭게 개편된 플랫폼은 빠르고 효율적이며, 사용자 편의성과 구성 유연성이 강화되어 증가하는 고객 요구에 대응할 수 있습니다.

 신규 소프트웨어/플랫폼 특징:

  • 강화된 구성 유연성
  • 견고하면서도 유연한 인프라
  • 다양한 방법론 및 방법론 고도화 지원
  • 표준 프로세스의 자동화 수준 향상
  • 더 간소화된 워크플로
  • 향상된 데이터 접근성
  • 확장된 관리 도구
  • 강화된 보안
  • 전 세계 다양한 레지스트리 및 거래소를 연결하는 통합 연결 플랫폼 S&P Global Meta Registry®(메타 레지스트리)와의 즉시 연동 기능.

 

제품 특징

맞춤형 대시보드를 통해 주요 지표를 한눈에 확인할 수 있습니다.