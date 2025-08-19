당사의 환경 레지스트리는 글로벌 탄소, 수자원 및 생물다양성 크레딧을 금융시장 기반의 중앙 집중형 레지스트리에서 통합 관리할 수 있는 유일한 플랫폼입니다.

크레딧 등록을 원하는 프로젝트 개발자, 크레딧을 조달하는 잠재 구매자, 환경 전략을 시행하는 규제 당국 및 표준 제정 기관 모두를 지원합니다. 또한 환경 포트폴리오의 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 관리와 기존 및 신흥 환경 프로그램과 시장 전반에 대한 지원을 제공합니다. 이를 통해 글로벌 환경 시장에서 투명성, 효율성 및 확장성을 향상시킬 수 있습니다.