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전 세계 탄소, 수자원 및 생물다양성 크레딧을 한곳에서 편리하게 관리합니다
당사의 환경 레지스트리는 글로벌 탄소, 수자원 및 생물다양성 크레딧을 금융시장 기반의 중앙 집중형 레지스트리에서 통합 관리할 수 있는 유일한 플랫폼입니다.
크레딧 등록을 원하는 프로젝트 개발자, 크레딧을 조달하는 잠재 구매자, 환경 전략을 시행하는 규제 당국 및 표준 제정 기관 모두를 지원합니다. 또한 환경 포트폴리오의 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 관리와 기존 및 신흥 환경 프로그램과 시장 전반에 대한 지원을 제공합니다. 이를 통해 글로벌 환경 시장에서 투명성, 효율성 및 확장성을 향상시킬 수 있습니다.
S&P Global은 상품 시장에서 신뢰받는 독립적인 정보 제공자입니다. 탄소 및 환경 시장에 대한 깊이 있는 이해와 지난 15년간 시장을 선도하는 환경 레지스트리 소프트웨어를 개발해 온 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 프로그램 및 표준으로부터 선택받고 있습니다.
당사의 환경 레지스트리는 금융권 수준의 품질을 갖추고 있으며, 확장이 가능하고 유연하게 구성할 수 있습니다. 또한, 환경 포트폴리오 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 관리와 기존 및 신흥 환경 프로그램과 시장 전반에 대한 지원을 제공하여, 탄소, 수자원 및 생물다양성 전반의 글로벌 환경 시장에서 투명성, 효율성 및 확장성을 향상시킵니다.
소프트웨어와 더불어 운영 지원, 호스팅, 유지보수 및 교육을 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다.
핵심 인프라를 통해 표준 및 프로그램의 프로토콜과 요구사항 준수 여부를 손쉽게 모니터링할 수 있으며, 보다 신뢰할 수 있는 환경 시장 구축에 기여합니다.
S&P Global Energy는 2009년부터 탄소, 수자원, 생물다양성 환경 레지스트리를 구축하여, 해당 분야에서 15년 이상의 경험을 축적한 선도 기업입니다. 당사의 기존 환경 레지스트리 솔루션은 맞춤형·즉시 도입 가능한 인프라 소프트웨어 기술과 서비스형 레지스트리(registry-as-a-service) 플랫폼으로 대폭 개선되었습니다. 새롭게 개편된 플랫폼은 빠르고 효율적이며, 사용자 편의성과 구성 유연성이 강화되어 증가하는 고객 요구에 대응할 수 있습니다.
신규 소프트웨어/플랫폼 특징:
맞춤형 대시보드를 통해 주요 지표를 한눈에 확인할 수 있습니다.
맞춤형 계정 유형과 등록 워크플로를 제공하여 사용자 경험을 개선합니다. 맞춤형 시스템 기능을 통해 마스터 및 하위 계정 생성을 지원하며, 사용자에게 중요한 업데이트를 안내하는 맞춤형 알림 및 이메일 알림 기능을 제공합니다. 또한 보안 포털을 통해 조직 문서를 손쉽게 업로드하고 관리할 수 있습니다.
맞춤형 프로젝트 등록 워크플로를 제공하며 다양한 프로젝트 유형을 지원합니다. 포괄적인 포트폴리오 관리 인터페이스로 프로젝트를 효율적으로 추적, 내보내기 및 관리할 수 있습니다.
다양한 요구사항을 반영한 맞춤형 발행 워크플로를 제공하며, 다양한 단위 유형의 발행을 지원합니다. 이러한 유연성을 통해 프로그램은 발행 프로세스를 효율적으로 관리하고, 특정 요구사항에 맞게 워크플로를 구성할 수 있어 전반적인 운영 효율성이 개선됩니다.
구성 가능한 이전 워크플로를 제공하며, 정보 요청(RFI) 인터페이스를 포함하여 효과적인 크레딧 마케팅을 지원합니다.
맞춤형 소각, 할당 및 취소 워크플로를 제공하여 프로그램의 다양한 니즈와 요구사항을 지원합니다. 이러한 유연성을 통해 운영 효율성과 관리 통제 수준을 향상시킬 수 있습니다.
유연한 리포팅 제품군을 통해 레지스트리 리포트, 공개 리포트 및 관리자 리포트 등 다양한 사용자 유형에 맞는 사전 정의된 리포트를 제공합니다. 모든 리포트는 검색, 필터링 및 내보내기 기능을 지원합니다.