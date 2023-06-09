JKM™은 S&P Global Energy의 가격 전문가에게 보고된 거래, 매수, 매도, 거래가능 가치에 기반하여 특정 인도 시기와 지역의 현물 LNG 화물의 일별 거래가능 가격을 반영합니다. Platts는 Market-on-Close (MOC) 평가 방법론을 사용합니다. 2018년 2Q부터, 기업들은 Platts MOC 프로세스에서 확정된 투명한 매수, 매도, 거래를 리포트하기 시작했습니다. MOC는 하루 동안 진행된 거래를 바탕으로 싱가포르 시간 4:30pm을 기준으로 아시아 시장의 Platts LNG 가격을 평가하는 프로세스입니다. 본 프로세스 동안 Platts 에디터들은 매수, 매도, 거래 뿐 아니라 시장 펀더멘털에 대한 정보를 조사합니다. 또한 Platts는 MOC 평가 프로세스를 통해 확정 및 기명 매수, 매도, 거래를 리포트하는 기업들로부터 제공된 정보도 발표합니다. 발표된 모든 정보는 일일 평가에 고려됩니다. 더 큰 시장에 공개된 확정 매수, 매도, 그리고 이를 통해 발생한 일체의 거래는 평가 프로세스에 우선적으로 고려됩니다. LNG MOC 프로세스에 발표되는 정보 이외에도, Platts 에디터들은 생산자, 소비자, 트레이더, 브로커, 해운사와 직접 관계를 맺고 가격 정보를 수집합니다. Platts는 이러한 정보를 발표하고 MOC 프로세스의 모든 확정 매수, 매도, 거래의 참조 포인트로 활용되는 장중 가격변동 평가에 반영합니다. 시장 조사를 통해 수집된 정보는 MOC에 리포트된 매수, 매도, 거래와 함께 최종 평가에서 고려됩니다. 전체 시장에 공개된 확정 매수, 매도, 그리고 이를 통해 생겨난 거래는 최종 평가에서 우선적으로 고려됩니다. 이런 입력 정보는 Platts가 이 정보를 테스트할 수 있도록 장중 실시간으로 "market heards"의 형태로 발표되며, 이는 평가의 기초가 되고 시장 참여자들은 이 입력 정보에 대한 피드백을 제공합니다. Platts 평가는 시간/인도일, 양, 지역, 거래 조건, 품질을 포함한 다각도의 범위로 정규화됩니다. 보다 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Platts LNG 방법론과 설명 가이드.