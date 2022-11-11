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S&P Global Market Intelligence

Adam Scott

Director, Corporate Actions & Securities Processing

Adam Scott is Global Head of Corporate Actions and Securities Processing Software, overseeing a portfolio of solutions across asset servicing and securities processing lifecycle.

Adam joined S&P Global following the acquisition of Information Mosaic having been with Information Mosaic since 2006 working in several key roles, delivering strategic projects with customers in multiple financial verticals. Adam plays a leading role in developing business strategy to drive innovation and operational efficiency for clients, in a critical risk area of post-trade processing.

Adam has extensive experience as a leading practitioner in the industry to help improve operational efficiency, increase STP rates, mitigate risk and providing strategic consulting on operating models and technology landscape transformation for many of S&P Global clients around the world.

His qualifications include a Bachelor of Science degree in Information Systems Development from Technological University Dublin, as well as several financial services industry recognized qualifications such as the Securities and Investment Institute, advanced global securities operations qualification.