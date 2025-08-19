Skip to Content Skip to Menu Skip to Footer

S&P Global Market Intelligence

Sascha Ostanina

Principal Analyst, Europe & CIS, Country Risk

Sascha Ostanina is a principal analyst providing qualitative analysis and thought leadership on a range of topics, including security, political, regulatory and geopolitical risks in Russia, Ukraine, Central Asia and the South Caucasus. She has previous experience working on EU security policy, European defense industries and NATO interoperability, as well as nuclear security and military conflicts. Sascha holds academic degrees in international security, sustainability and journalism.