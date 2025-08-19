S&P Global Offerings
S&P Global Market Intelligence
Principal Analyst, Europe & CIS, Country Risk
Sascha Ostanina is a principal analyst providing qualitative analysis and thought leadership on a range of topics, including security, political, regulatory and geopolitical risks in Russia, Ukraine, Central Asia and the South Caucasus. She has previous experience working on EU security policy, European defense industries and NATO interoperability, as well as nuclear security and military conflicts. Sascha holds academic degrees in international security, sustainability and journalism.