Natsuho Torii

サステナビリティ推進部 課長
2010年株式会社東京証券取引所入社後、派生商品部、広報・IR部（報道）、グローバル戦略部、経営企画部を経て現職。「JPXサステナビリティ情報検索ツール」開発、「JPX ESG Knowledge Hub」企画・作成を含む上場会社支援や、ESG投資の推進、国内外のサステナブル・ファイナンス動向の調査・分析を担当。2020年～2023年、国連責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI）に出向し、日本の関連政策の調査・分析を担当。2018～2020年、世界取引所連合（World Federation of Exchanges, WFE）のSustainability Working Groupにて副議長を務めた。