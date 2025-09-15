S&P Global Offerings
S&P Global Market Intelligence
Quantitative Analyst, Quantitative Research & Solutions
Mengmeng Ao is a Quantitative Analyst specializing in systematic equity investment research. She combines academic rigor with practical experience, having previously served as an Assistant Professor of Finance. She earned her PhD in Business Statistics from The Hong Kong University of Science and Technology.