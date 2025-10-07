Eisuke Nakajima

ディレクター、サステナビリティ・アカウント・マネジメント

S&Pグローバルに2021年11月に入社。アジア地域や中東地域の発行体向けセカンド・パーティ・オピニオンや、アジア太平洋地域のESG債見通しといったサステナビリティ関連レポートを執筆した後、日本の金融機関に対して、サステナビリティに係るプロダクトやサービス提供に従事。前職の英国指数会社では、日本におけるサステナビリティ関連プロダクトの責任者として、アセットオーナー向けのカスタムESGインデックスを作成。それ以前は、日系資産運用会社の株式アナリストとして、日本上場企業に対する議決権行使、エンゲージメント、独自のESG格付付与を担当。政府系金融機関や外資系証券会社においてエコノミストや株式アナリストの経験も有する。英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（経済学修士修了）。