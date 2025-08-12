Skip to Content Skip to Menu Skip to Footer

Brent Blankfield

Head of Private Credit and Hybrid Capital (South Africa)

Brent is head of Westbrooke’s South African private debt and hybrid capital business. Westbrooke is a leading provider of fast and flexible capital to middle market companies and entrepreneurs seeking value-added debt and equity private capital solutions. Westbrooke invests across the capital structure, including senior, subordinated or mezzanine debt as well as preferred or direct equity.