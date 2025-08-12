Brent Blankfield

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Language
Featured Products
By Topic
Market Insights
About S&P Global
Featured Products
By Topic
Market Insights
About S&P Global
Head of Private Credit and Hybrid Capital (South Africa)
Brent is head of Westbrooke’s South African private debt and hybrid capital business. Westbrooke is a leading provider of fast and flexible capital to middle market companies and entrepreneurs seeking value-added debt and equity private capital solutions. Westbrooke invests across the capital structure, including senior, subordinated or mezzanine debt as well as preferred or direct equity.