Alex Dixon

Strategic Partnerships and Acquisitions, Enterprise Solutions

Alex spearheads Strategic Partnerships and Acquisitions for the Enterprise Solutions business, overseeing a portfolio with approximately $100 million in annual revenue. In his previous roles, he has led Client Lifecycle Mgmt (CLM) & KYC businesses at Bloomberg and Pega systems, while also running Client Onboarding globally at UBS, and working at MS, JPM and Credit Suisse for 15+ years.