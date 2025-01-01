Alex Dixon

S&P Global Offerings
S&P Global Market Intelligence
Strategic Partnerships and Acquisitions, Enterprise Solutions
Alex spearheads Strategic Partnerships and Acquisitions for the Enterprise Solutions business, overseeing a portfolio with approximately $100 million in annual revenue. In his previous roles, he has led Client Lifecycle Mgmt (CLM) & KYC businesses at Bloomberg and Pega systems, while also running Client Onboarding globally at UBS, and working at MS, JPM and Credit Suisse for 15+ years.