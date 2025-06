/ S&P Global Commodity Insights Gulf Coast Marker (GCM) LNG 가격 평가

2016년 6월 16일, S&P Global Commodity Insights는 US Gulf Coast에서 FOB로 거래되는 일별 수출 가치를 반영하는 가격 평가인 S&P Global Commodity Insights Gulf Coast Marker (GCM)를 론칭했습니다.S&P Global Commodity Insights GCM은 US Gulf Coast로 정규화되고 MMBtu(영국 열단위) 당 USD로 표시되는 FOB US 기반의 매수, 매도, 거래를 반영합니다. 미국, 멕시코, 캐나다를 가로지르는 천연가스 인프라는 세계 최대 규모이며 가장 수직계열화 수준이 높은 천연가스 시장입니다. 미국은 2020년까지 호주, 카타르에 이어 세계 3대 LNG 생산국이 될 전망입니다.호주, 카타르, 기타 대규모 LNG 수출 국가와는 달리, 미국 LNG는 목적지 제한이 없습니다. 또한 유통관 물량 관련 훨씬 높은 유연성을 갖고 있습니다. 이런 요인으로 인해 미국 LNG는 단기 거래를 원하는 판매자와 판매자에게 매력적입니다.시장에서 단기/현물 거래가 증가함에 따라(일부 전문가는 2020년까지 단기 거래 비중이 43%까지 증가할 것으로 예측), 미국 LNG 가격은 국제 LNG 가격에 점차 큰 영향을 미치게 될 것입니다.