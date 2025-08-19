S&P Global Offerings
产品与解决方案
上游增强排放数据集提供按来源和类型细分的全面、细粒度温室气体排放数据，为您的上游对标、规划、筛选及减排工作流程提供支撑。
根据COP28甲烷承诺，各国政府和监管机构日益重视温室气体减排。企业需借助上游解决方案所提供的更全面、更深度的排放数据，为即将出台的严苛新规做好准备。
观看视频，了解北美各油气区带和国家二氧化碳当量（CO2e）强度随时间的变化。
