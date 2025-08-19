让我们聊聊

概述

为了满足当今对及时和灵活交付的需求，我们的数据、软件和洞察可通过桌面、基于网络的平台、云端、数据馈送和API解决方案获取。

结合我们强大的链接能力、最先进的AI可视化工具和机器学习技术，随时随地以您需要的方式充分挖掘数据和洞察的价值。

交付选项

通过适合您的提供商和平台接收我们的Essential Intelligence®，在当今全球市场中获得竞争优势。

平台

使用用户友好的平台浏览、分析、解释和可视化商业和地下勘探生产工作流程，以提升工作效率。

云端

远程连接到服务和存储，支持跨设备、工作流程和位置的协作和数据共享，优化业务运营。

数据馈送

利用我们的数据源，在整个能源生命周期中持续访问全面的市场数据，增强您的分析和决策。

API解决方案

无缝访问来自多个来源的标准化数据，增强决策，优化上游运营，实现更高的效率和绩效。

交付功能

探索关键交付选项，助您优化工作流程，改进决策，提升整体运营效率。