我们的方法论
无论您的工作流程如何，我们的创新应用程序和解决方案都能满足您的能源信息需求。
为了满足当今对及时和灵活交付的需求，我们的数据、软件和洞察可通过桌面、基于网络的平台、云端、数据馈送和API解决方案获取。
结合我们强大的链接能力、最先进的AI可视化工具和机器学习技术，随时随地以您需要的方式充分挖掘数据和洞察的价值。
通过适合您的提供商和平台接收我们的Essential Intelligence®，在当今全球市场中获得竞争优势。
使用用户友好的平台浏览、分析、解释和可视化商业和地下勘探生产工作流程，以提升工作效率。
远程连接到服务和存储，支持跨设备、工作流程和位置的协作和数据共享，优化业务运营。
利用我们的数据源，在整个能源生命周期中持续访问全面的市场数据，增强您的分析和决策。
无缝访问来自多个来源的标准化数据，增强决策，优化上游运营，实现更高的效率和绩效。
探索关键交付选项，助您优化工作流程，改进决策，提升整体运营效率。
过桌面和网络平台获取洞察，实时追踪全球能源活动。借助易用的界面和分析工具，随时掌握市场趋势，做出知情决策。
体验灵活的云交付，随时随地安全、实时访问关键洞察。简化数据管理，实现无缝协作和自动更新，赋能企业团队充满信心地做出数据驱动的决策，通过我们可靠的云平台推动运营转型。
