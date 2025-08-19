S&P Global Offerings
借助商业数据和地下数据，在动态的能源格局中评估任何规模的机遇。
在我们的上游数据解决方案中探索关键产品，了解其如何优化工作流程、改进决策制定、提高业务运营效率。
探索美国最全面的油气井数据，其中包含逾600万条油气井记录。我们的数据库拥有超过1000个数据属性，覆盖近500万口美国油气井，包括可追溯至1859年德雷克井的历史记录。依托我们的数据传输工具，获取关键的勘探与生产数据集，支持工作流程的每一个阶段，助力您在行业中保持竞争力。
发现有关加拿大的全面信息，提供集成和无缝的数据以增强您的决策能力。快速获取所需详细信息，识别和评估机会，探索资产，并管理加拿大各地的业务，涵盖西加拿大沉积盆地、加拿大地区及东岸近海。
为17000个全球上游油气资产交付前瞻性分析，我们的互动应用程序提供价格预测、历史数据和分析驱动的工作流程，以改善资产评估和规划。在超过75位专家组成的团队支持下，我们协助解答有关内容、建模和方法论的咨询。