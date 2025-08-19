让我们聊聊

概述

我们的上游数据解决方案涵盖能源全生命周期，包括资产评估、勘探与生产、市场活动、能源基础设施和油气对标。

这些数据解决方案帮助企业降低地层风险、追踪竞争对手、评估合作伙伴、开展绩效对标并优化投资，同时支持脱碳工作。我们的数据解决方案可灵活适配从初创企业到跨国公司的各种规模运营需求。

我们的影响力，用数据说话

为全球油气公司提供关键洞察

主要功能

勘探与生产

通过全球数据增强勘探与生产工作流程，帮助运营商、国家石油公司和服务提供商分析趋势、评估从油气盆地到储层的投资机会。

市场活动

简化全球上游活动跟踪，促进许可证谈判，挖掘新机会，监控竞争对手动向。

能源基础设施

利用关于运行状态、排放和项目里程碑的实时基础设施数据，驾驭原油、天然气与二氧化碳价值链。

油气对标

获取来自同行运营商的洞察，增强井作业的规划、设计和预算管理，改善经济效益。

产品特性

在我们的上游数据解决方案中探索关键产品，了解其如何优化工作流程、改进决策制定、提高业务运营效率。

勘探与生产