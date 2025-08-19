让我们聊聊

进一步了解QUE$TOR培训：油气田开发与成本估算

联系专业团队 致电我们 ( +65 6530 6430 )

本页导航

概述

通过我们在特定地点、在线以及按需在贵组织现场举办的培训课程，充分发挥您的QUE$TOR（我们的全球油气项目管理软件工具）订阅的价值。培训涵盖从油田开发规划基础到陆地和海上成本估算高级技术等内容，为从初学者到高级学习者提供多样化选择。

图片

关键优势

QUE$TOR

了解您的QUE$TOR订阅的价值。

掌握模型创建的最佳实践。

项目开发

培养对项目成本的理解。

学习优化新项目的开发方案

软件

增进您对软件功能的了解。

充分发挥软件功能。

生产力

掌握新技能与策略，提升工作效率。

建立对一系列开发方案的认识

为您的组织安排一场专属软件培训课程

联系我们

谁会从参加我们的培训项目受益？

标普全球的培训课程面向行业各类人员设计，具有广泛的适用价值。参加者涵盖来自不同工作职能的专业人士，包括

储层工程师

生产工程师

项目经理

商业分析师

管道专家

完井技术员

生产工程师

石油工程师

完井工程师

石油技术员。

加入标普全球能源用户群组

了解最新知识并充分利用您的软件功能。
了解更多

课程描述

全球课程时间表

 

现场培训适用于下列任何课程。请联系我们以安排课程。

联系我们

伦敦

标普全球办公室 - Ropemaker Place,
25 Ropemaker Street,
London,
EC2Y 9LY

新加坡

标普全球办公室 - 8 Marina View,

Asia Square Tower 1,
#12-01, Singapore
018960

联系我们

 

找不到您需要的信息？请联系我们或访问全球能源教育与培训以获取更多信息。

联系我们

相关产品

相关产品

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.