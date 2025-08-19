S&P Global Offerings
产品与解决方案
通过我们在特定地点、在线以及按需在贵组织现场举办的培训课程，充分发挥您的QUE$TOR（我们的全球油气项目管理软件工具）订阅的价值。培训涵盖从油田开发规划基础到陆地和海上成本估算高级技术等内容，为从初学者到高级学习者提供多样化选择。
了解您的QUE$TOR订阅的价值。
掌握模型创建的最佳实践。
培养对项目成本的理解。
学习优化新项目的开发方案
增进您对软件功能的了解。
充分发挥软件功能。
掌握新技能与策略，提升工作效率。
建立对一系列开发方案的认识
标普全球的培训课程面向行业各类人员设计，具有广泛的适用价值。参加者涵盖来自不同工作职能的专业人士，包括
储层工程师
生产工程师
项目经理
商业分析师
管道专家
完井技术员
生产工程师
石油工程师
完井工程师
石油技术员。
