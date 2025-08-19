通过我们在特定地点、在线以及按需在贵组织现场举办的培训课程，充分发挥您的QUE$TOR（我们的全球油气项目管理软件工具）订阅的价值。培训涵盖从油田开发规划基础到陆地和海上成本估算高级技术等内容，为从初学者到高级学习者提供多样化选择。