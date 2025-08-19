您如何估算项目生命周期成本？

QUE$TOR被石油和天然气行业的成本估算师、油田开发工程师和管理人员所广泛使用，提供概念筛选、优化和详细的油气CAPEX/OPEX成本估算。QUE$TOR应用程序套件包括QUE$TOR Offshore、QUE$TOR Onshore和QUE$TOR LNG再气化模块。凭借其全面的材料、劳动力、技术和设备成本数据库，该软件用于：