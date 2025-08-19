让我们聊聊

概述

您如何估算项目生命周期成本？

QUE$TOR被石油和天然气行业的成本估算师、油田开发工程师和管理人员所广泛使用，提供概念筛选、优化和详细的油气CAPEX/OPEX成本估算。QUE$TOR应用程序套件包括QUE$TOR Offshore、QUE$TOR Onshore和QUE$TOR LNG再气化模块。凭借其全面的材料、劳动力、技术和设备成本数据库，该软件用于：

  • 准确建模油气支出和产量
  • 制定开发计划
  • 节省数百小时的研究和分析时间
  • 支持可行性研究、pre-FEED研究及概念遴选
  • 支持多个上游油气项目的成本管理
  • 生成区域项目基准对标
  • 获取最新全球成本信息，每半年更新超过10万个成本数据点

准确估算油气项目全生命周期成本

包含内容

通过标普全球培训最大化您的QUE$TOR订阅价值

QUESTOR项目建模、评估和决策支持

联系我们以了解关于QUE$TOR培训的详细信息。本培训适用于从事勘探生产机会甄选或编制项目或资产组合经济评估的勘探生产专业人士，培训主题包括：

  • QUE$TOR Offshore简介
  • 成本估算方法概述
  • 成本数据库的审查及如何修改数据以创建自定义数据库
  • 主要输入数据的审查
  • 油田开发方案图（FDS）的使用
  • 海上项目：上部结构、导管架、钻井、管道、海上风电场、浮式装置和水下组件
  • 陆上项目：钻井、井场组、生产设施、码头、管道和基础设施
  • 资本支出计划
  • 数据库编辑
  • 报告生成和打印
  • 运营支出
  • 温室气体排放报告

