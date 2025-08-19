S&P Global Offerings
产品与解决方案
您如何估算项目生命周期成本？
QUE$TOR被石油和天然气行业的成本估算师、油田开发工程师和管理人员所广泛使用，提供概念筛选、优化和详细的油气CAPEX/OPEX成本估算。QUE$TOR应用程序套件包括QUE$TOR Offshore、QUE$TOR Onshore和QUE$TOR LNG再气化模块。凭借其全面的材料、劳动力、技术和设备成本数据库，该软件用于：
获取如下全面详细信息：
便捷获得全球准确数据，帮助根据各种成本因素为新建LNG再气化设施编制成本估算，例如：
获取如下全面详细信息：
便捷获得全球准确数据，帮助根据各种成本因素为新建LNG再气化设施编制成本估算，例如：
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。
我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。
凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。
获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。
我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。
我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。